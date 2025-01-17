Российский бизнес стал чаще сталкиваться с двойным налогообложением в Белоруссии

Российский бизнес стал чаще сталкиваться с двойным налогообложением в БелоруссииМестные налоговики квалифицируют его присутствие в стране как постоянное представительство, не подпадающее под гарантии СИДН
Российские компании с присутствием в Белоруссии в последнее время оказались в центре внимания местных налоговых органов. Их офисы на территории республики после проведения проверок признаются так называемыми постоянными представительствами иностранной организации, на которые не распространяются гарантии соглашения от 1995 г. «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество» (СИДН). После получения такого статуса компаниям доначисляется местный налог на прибыль и пени, несмотря на уже сделанные в российский бюджет платежи.
О распространении такой практики и ее особенностях адвокат Белорусской республиканской коллегии адвокатов, автор Telegram-канала TaxTalk Елизавета Ярмош написала в статье для российского журнала «Налоговед». Случаи признания постоянными представительствами существовали и ранее, однако в последнее время практика стала масштабироваться, рассказала она «Ведомостям». «В зоне риска», по ее словам, находятся все российские предприятия, присутствие которых на территории Белоруссии связано с предпринимательской деятельностью или ее управлением.