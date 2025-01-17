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/ Экономика

Российский бизнес стал чаще сталкиваться с двойным налогообложением в Белоруссии

Местные налоговики квалифицируют его присутствие в стране как постоянное представительство, не подпадающее под гарантии СИДН
Дарья Мосолкина
Артем Кульша
Сергей Портер / Ведомости
Сергей Портер / Ведомости

Российские компании с присутствием в Белоруссии в последнее время оказались в центре внимания местных налоговых органов. Их офисы на территории республики после проведения проверок признаются так называемыми постоянными представительствами иностранной организации, на которые не распространяются гарантии соглашения от 1995 г. «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество» (СИДН). После получения такого статуса компаниям доначисляется местный налог на прибыль и пени, несмотря на уже сделанные в российский бюджет платежи.

О распространении такой практики и ее особенностях адвокат Белорусской республиканской коллегии адвокатов, автор Telegram-канала TaxTalk Елизавета Ярмош написала в статье для российского журнала «Налоговед». Случаи признания постоянными представительствами существовали и ранее, однако в последнее время практика стала масштабироваться, рассказала она «Ведомостям». «В зоне риска», по ее словам, находятся все российские предприятия, присутствие которых на территории Белоруссии связано с предпринимательской деятельностью или ее управлением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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