Российский бизнес стал чаще сталкиваться с двойным налогообложением в Белоруссии

Российские компании с присутствием в Белоруссии в последнее время оказались в центре внимания местных налоговых органов. Их офисы на территории республики после проведения проверок признаются так называемыми постоянными представительствами иностранной организации, на которые не распространяются гарантии соглашения от 1995 г. «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество» (СИДН). После получения такого статуса компаниям доначисляется местный налог на прибыль и пени, несмотря на уже сделанные в российский бюджет платежи.