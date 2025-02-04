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Евро и доллар приблизились к паритету

Европейская валюта ослабла к доллару США на фоне ожидания тарифных войн с ЕС
Ксения Котченко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Стоимость евро практически сравнялась с долларом. 3 февраля на бирже ICE курс опускался до $1,021, а по данным на 21.00 мск 3 февраля был $1,028. Ослабление европейской валюты происходит на фоне опасений о возможной торговой войне между США и Евросоюзом (ЕС). Накануне евро упал до самого низкого уровня по отношению к доллару за последние два года, писал Bloomberg. Единая валюта упала на закрытие 2 февраля на 0,5% до $1,0306 – это одно из самых минимальных значений с ноября 2022 г., отмечало агентство.

Эксперты видят причину приближения курса евро к паритету с долларом в политике нового президента США Дональда Трампа. В декабре Трамп указывал, что недоволен недостаточными закупками европейскими странами нефти и газа из США. В день инаугурации 20 января Трамп сообщил журналистам, что собирается ввести импортные пошлины на товары из стран ЕС, но перед этим будут проведены переговоры. Рынки сочли, что угрозы Трампа в отношении тарифов призваны лишь вынудить торговых партнеров пойти на уступки, как было во время его прошлого президентства, но в этот раз первые указы появились быстро, отмечает инвестиционный стратег брокера «ВТБ мои инвестиции» Алексей Михеев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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