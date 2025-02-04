Евро и доллар приблизились к паритету

Эксперты видят причину приближения курса евро к паритету с долларом в политике нового президента США Дональда Трампа. В декабре Трамп указывал, что недоволен недостаточными закупками европейскими странами нефти и газа из США. В день инаугурации 20 января Трамп сообщил журналистам, что собирается ввести импортные пошлины на товары из стран ЕС, но перед этим будут проведены переговоры. Рынки сочли, что угрозы Трампа в отношении тарифов призваны лишь вынудить торговых партнеров пойти на уступки, как было во время его прошлого президентства, но в этот раз первые указы появились быстро, отмечает инвестиционный стратег брокера «ВТБ мои инвестиции» Алексей Михеев.