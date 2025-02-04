Евро и доллар приблизились к паритету

Евро и доллар приблизились к паритетуЕвропейская валюта ослабла к доллару США на фоне ожидания тарифных войн с ЕС
Стоимость евро практически сравнялась с долларом. 3 февраля на бирже ICE курс опускался до $1,021, а по данным на 21.00 мск 3 февраля был $1,028. Ослабление европейской валюты происходит на фоне опасений о возможной торговой войне между США и Евросоюзом (ЕС). Накануне евро упал до самого низкого уровня по отношению к доллару за последние два года, писал Bloomberg. Единая валюта упала на закрытие 2 февраля на 0,5% до $1,0306 – это одно из самых минимальных значений с ноября 2022 г., отмечало агентство.
Эксперты видят причину приближения курса евро к паритету с долларом в политике нового президента США Дональда Трампа. В декабре Трамп указывал, что недоволен недостаточными закупками европейскими странами нефти и газа из США. В день инаугурации 20 января Трамп сообщил журналистам, что собирается ввести импортные пошлины на товары из стран ЕС, но перед этим будут проведены переговоры. Рынки сочли, что угрозы Трампа в отношении тарифов призваны лишь вынудить торговых партнеров пойти на уступки, как было во время его прошлого президентства, но в этот раз первые указы появились быстро, отмечает инвестиционный стратег брокера «ВТБ мои инвестиции» Алексей Михеев.