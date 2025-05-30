Эксперты оценили объем рынка скрытого заемного труда

Количество участников рынка скрытого заемного труда (фактическое выполнение постоянных трудовых обязанностей под прикрытием временной или эпизодической занятости при обязательном участии посредника) в России уменьшилось почти на четверть за пять лет. Сейчас в нем задействовано 13,9 млн человек, в то время как в 2020 г. – 17,9 млн человек. К такому выводу пришли эксперты Центра доказательной экспертизы Института Гайдара в исследовании «Теневая занятость: роль цифровых платформ в обелении рынка» (есть у «Ведомостей»). В то же время его объем (т. е. сумма всех заработанных при помощи скрытого заемного труда средств) вырос за это время в полтора раза. В 2025 г. эксперты Института Гайдара оценили его в 11,4 трлн руб. В то время как в 2020 г. экономисты Финансового университета считали, что его объем составляет 7,7 трлн руб.