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Эксперты оценили объем рынка скрытого заемного труда

Развитие цифровых платформ занятости может уменьшить его на 20% в ближайшие пять лет
Дарья Мосолкина
С 1 января Роструд начал публиковать реестр работодателей, уличенных в уклонении от оформления трудового договора или подмене трудовых отношений гражданско-правовыми
С 1 января Роструд начал публиковать реестр работодателей, уличенных в уклонении от оформления трудового договора или подмене трудовых отношений гражданско-правовыми / Андрей Гордеев / Ведомости

Количество участников рынка скрытого заемного труда (фактическое выполнение постоянных трудовых обязанностей под прикрытием временной или эпизодической занятости при обязательном участии посредника) в России уменьшилось почти на четверть за пять лет. Сейчас в нем задействовано 13,9 млн человек, в то время как в 2020 г. – 17,9 млн человек. К такому выводу пришли эксперты Центра доказательной экспертизы Института Гайдара в исследовании «Теневая занятость: роль цифровых платформ в обелении рынка» (есть у «Ведомостей»). В то же время его объем (т. е. сумма всех заработанных при помощи скрытого заемного труда средств) вырос за это время в полтора раза. В 2025 г. эксперты Института Гайдара оценили его в 11,4 трлн руб. В то время как в 2020 г. экономисты Финансового университета считали, что его объем составляет 7,7 трлн руб.

При оценке учитывались данные Росстата по показателям «число занятых в неформальном секторе» и «доля наемных работников без оформления документов» в 2020–2023 гг., а также изменения заработных плат с 2020 до 2024 г., пояснила «Ведомостям» одна из авторов исследования, заместитель директора Центра доказательной экспертизы Института Гайдара Лора Накорякова. По ее оценке, при сохранении общей тенденции к сокращению занятых таким образом граждан в ближайшие пять лет их количество может уменьшиться еще на 20%.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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