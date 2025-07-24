Отрасли ОПК вновь поддержали рост промышленности в первом полугодии

Рост выпуска за полугодие наблюдался только в обрабатывающей промышленности – на 4,2% год к году. Наибольшие темпы роста за шесть месяцев отмечались в производстве прочих транспортных средств и оборудования (на 34,6% в годовом выражении), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 15,1%), лекарственных средств (на 14,5%), готовых металлических изделий (на 13,6%), в ремонте машин и оборудования (на 7,5%). В секторе добычи выпуск снизился за полугодие на 2,4% год к году, в электроэнергетике и обеспечении газом и паром – на 2,3%, в водоснабжении и водоотведении – на 1,9%.