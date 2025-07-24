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Главная / Экономика /

Отрасли ОПК вновь поддержали рост промышленности в первом полугодии

В гражданских секторах эксперты отмечают снижение показателя
Анастасия Бойко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Промышленное производство в России выросло за полгода на 1,4% в годовом выражении, следует из данных Росстата. В июне годовые темпы роста показателя ускорились до 2% после 1,8% в мае и 1,5% в апреле. При этом месяц к месяцу в июне наблюдалось снижение промпроизводства на 1,9%, с исключением сезонного и календарного фактора – на 1,7%.

Рост выпуска за полугодие наблюдался только в обрабатывающей промышленности – на 4,2% год к году. Наибольшие темпы роста за шесть месяцев отмечались в производстве прочих транспортных средств и оборудования (на 34,6% в годовом выражении), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 15,1%), лекарственных средств (на 14,5%), готовых металлических изделий (на 13,6%), в ремонте машин и оборудования (на 7,5%). В секторе добычи выпуск снизился за полугодие на 2,4% год к году, в электроэнергетике и обеспечении газом и паром – на 2,3%, в водоснабжении и водоотведении – на 1,9%.

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