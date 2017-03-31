Топилин обнаружил начало роста реальных доходов населения

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил о том, что реальные доходы населения в 2017 г. стали увеличиваться с учетом прогнозируемого уровня инфляции в 4%.

«С учетом этого в январе-феврале реальные доходы по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. выросли на 1%, реальная заработная плата выросла на 2,3%. Напомню, что в 2016 г. реальные доходы падали, а реальная зарплата по итогам года выросла всего лишь на 1%, чуть меньше 1%», - сказал министр на коллегии Минтруда.

По его словам, в целом намечается рост доходов. «Мы постепенно начинаем выходить из этой ситуации», - заключил Топилин.