ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на нулевом уровне. Соответствующее решение принято в четверг по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается на сайте финансового регулятора.

Кроме того, маржинальная ставка сохранена на уровне 0,25%, а ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%.

При этом ЕЦБ напомнил о том, что объем ежемесячного выкупа активов с апреля по декабрь 2017 г. составит 60 млрд евро против 80 млрд евро в марте текущего года.

Решения банка совпали с ожиданиями большинства аналитиков.