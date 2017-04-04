В Европе в обращение введена новая банкнота номиналом 50 евро

Европейский центробанк (ЕЦБ) выпустил в обращение обновленную купюру номиналом 50 евро. Новая банкнота была официально представлена еще летом 2016 г. Всего в обращение будет введено приблизительно 5,4 млрд новых банкнот. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

На новой купюре разместили портрет древнегреческой богини Европы. Ее можно рассмотреть на водяном знаке и вертикальной полосе. Цвета купюры - преимущественно коричневый и оранжевый. Размер банкноты такой же, как и у предыдущей. Однако есть еще одно различие - цифра 50 в нижнем левом углу меняет цвет с синего на темно-зеленый в зависимости от угла, под которым смотришь.

На каждой купюре есть подпись президента ЕЦБ Марио Драги. На предыдущем образце была роспись Жан-Клода Трише, который был председателем ЕЦБ с 2003 по 2011 г.