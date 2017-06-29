ЦСР Кудрина предупредил об упущенной экономической выгоде России из-за конфликта с США

«Конфликт (между Россией и США) содействует маргинализации России в международных институтах и проектах, чреват серьезной упущенной экономической выгодой», - считают эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. Их доклад о внешней политике и позиционированию России в мире на 2017-2024 гг. цитирует «Интерфакс». В связи с этим конфликтом «Россия вынуждена распылять силы на избыточную военно-политическую конкуренцию, отвлекаясь от задач модернизации и развития страны», предупреждают аналитики.

В отношениях с Западом Россия должна преследовать такие цели, считают авторы доклада: минимизация рисков вооруженного конфликта, поэтапное урегулирование конфликтов на постсоветском пространстве, в первую очередь, в Донбассе, поэтапное снятие взаимных санкций и дискриминационных режимов, возвращение к полноценному экономическому сотрудничеству. При этом в ЦСР считают, что Минские соглашения едва ли могут быть выполнены и со временем их могут пересмотреть. Проведение признанных всеми выборов в конфликтном регионе авторы доклада считают достижимой целью.

Действия России в отношении Украины сделали ее для Киева стратегическим противником, пишут эксперты. «Вражда укоренилась на уровне политической идеологии и общественного сознания. Украина потеряна для России в качестве делового партнера на долгое время», - предупреждают они. «Украинский вопрос обострил отношения с Западом, нанеся ущерб торговле, порождая гонку вооружений, закрывая многие направления сотрудничества, в которых заинтересована сама Россия», - говорится в докладе. Все это несет риски для России, ей необходимо урегулировать конфликт в Донбассе, налаживая и диалог с Киевом, и заключая договоренности с Западом, процесс, как считают эксперты, будет долгим, постепенным и неровным.

Также в ЦСР считают, что России и США нужно начать разработку нового договора по сокращению стратегических ядерных вооружений и постараться сохранить договор о ракетах средней и меньшей дальности. По мнению экспертов, с США нужно вести диалог в области стратегической стабильности, снимая противоречия по вопросам ПРО в Европе, альтернативой будет взаимно опасная гонка стратегических наступательных вооружений.

Как отмечают авторы доклада, необходимо продолжать взаимодействие по вопросам кибербезопасности, сотрудничать в освоении космоса, продолжать диалог по вопросам контроля обычных вооружений в Европе с учетом новых технологических реалий.