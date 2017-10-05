В сентябре на Кипре зафиксирована дефляция

Индекс потребительских цен снизился в сентябре на 0,4% в годовом выражении, сообщило в четверг статистическое ведомство Cystat. По сравнению с августом цены выросли на 0,3%, а за период с начала года – на 0,7%.

Цены на овощи упали на 6,2% по сравнению с августом 2016 г., а на промышленную продукцию – на 1,2%. Это помогло компенсировать повышение цен на топливо на 4,6%, а на электроэнергию – на 3,8%.

Инфляция на Кипре и в еврозоне в целом остается ниже цели по инфляции в 2%, установленной Европейским центральным банком. Поэтому ЕЦБ с марта 2016 г. держит ставку рефинансирования на нулевом уровне, а депозитную процентную ставку, по которой банки могут размещать у него депозиты на один день, - в отрицательной зоне (-0,4%).