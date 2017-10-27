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Обмен кипрских фунтов на евро прекратится в конце года

Центральный банк Кипра в пятницу напомнил, что срок обмена кипрских фунтов на евро истечет 31 декабря 2017 г. Причем обменять банкноты старой национальной валюты можно только в Центробанке, где они сначала будут должным образом проверены.

Сделать это можно двумя способами. Первый — это лично принести банкноты в Центробанк. В этом случае комиссии за обмен валюты не будет. Либо можно отправить банкноты заказным письмом. Центробанк затем переведет деньги на указанный банковский счет, но любые комиссии за перевод будут оплачиваться получателем.

Кипр официально перешел на евро 1 января 2008 г. При этом курс был зафиксирован на уровне 0,585274 кипрского фунта к 1 евро.