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Набиуллина заверила Путина в стабильности банковской системы

Банковская система России стабильна, ЦБ надеется на устойчивый рост кредитования, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. «Банковская система и в целом финансовая система чувствуют себя стабильно. По основным показателям прибыльности и устойчивости вышли на уровень 2014 г. после достаточно сложных 2015-2016 гг.», - сказала она.

«Потихоньку растет кредитование. Кредитование физических лиц показывает уже хорошие темпы роста, и начинается рост кредитования нефинансовых организаций, реального сектора экономики», - добавила руководитель ЦБ.

По словам Набиуллиной, банки накопили прибыль, которая является источником их капитала. «Капитал как раз нужен банкам для того, чтобы развивать кредитование. И мы рассчитываем, и наши прогнозы показывают, что кредитование должно начать устойчиво расти», - заявила она.

Сегодня ЦБ снизил ключевую ставку до 8,25%. Риски ускорения инфляции выше, чем риски ее чрезмерного замедления, поэтому регулятор постепенно переходит от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике, заявил регулятор.