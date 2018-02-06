Экономика

Новости

ФАС проверит причастность РЖД к пробке из вагонов в Кузбассе

Федеральная антимонопольная служба проведет проверку РЖД и операторов подвижного состава на предмет сговора в связи с образовавшимся на Западно-Сибирской железной дороге затором из порожних вагонов, говорится в сообщении ФАС.

Служба ссылается на сообщения прессы о том, что на подъездах к Кузбассу выстроилась пробка из более чем 32 000-33 000 порожних вагонов, которая привела к остановке 10% в целом по сети. С 23 по 25 января РЖД ограничила оформление порожних полувагонов на Западно-Сибирской железной дороге со всех станций.

По данным представителей отрасли, ситуацию спровоцировали плохие погодные условия, сказавшиеся на скорости выгрузки в портах на Дальнем Востоке и юге, смерзание угля, а также высокие ставки на предоставление вагонов и длинные праздники, отмечают в ФАС.

В результате антимонопольный орган проверит обстоятельства образования затора и даст заключение об обоснованности действий РЖД и операторов подвижного состава.