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Абызов назвал условие появления в России «отечественных Илонов Масков»

Технологический прорыв в России и появление на рынке страны коммерческих разработок уровня SpaceX и Tesla Илона Маска возможны только при масштабных вливаниях бюджетных средств, заявил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов на коллегии Минпромторга.

«Мы привыкли делать идолов из зарубежных выдающихся личностей. Но на поддержку Tesla $5 млрд в год тратит госбюджет США. И мы говорим: "Илон Маск – прорывной технолог". За $5 млрд и мы сделаем отечественных Илонов Масков, – сказал Абызов (цитаты по "Интерфаксу"). – И нету там "все рынок рассудит" – это все сказки, чтобы защитить бюджет, не будет так на самом деле этого прорыва, и надо к этому ответственно отнестись».

На коллегии Абызов выступил за увеличение финансирования Фонда развития промышленности. «Надо реально накачивать дополнительными деньгами Фонд поддержки промышленности, серьезно выдавать новые элементы субсидий. И без вот этого вот, знаете, минфиновского подхода: мы там с заднего крыльца – вы там ловите то, что будет вываливаться от инфраструктурных проектов», – заявил Абызов. Существенно увеличить рост промышленности невозможно без серьезной поддержки государства, указал он.

Абызова прервал министр финансов Антон Силуанов: «Не надо так говорить насчет заднего крыльца... И у нас не государственная экономика, у нас цели стоят снизить долю государства в экономике – смотрите, что президент в послании сказал, а вы предлагаете через бюджет только». Абызов парировал: «Доля государства в экономике не определяется уровнем поддержки промышленных производств».