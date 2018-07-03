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Трутнев предложил премировать людей за фото экологических нарушений

Вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил ввести денежное вознаграждение для людей, которые зафиксировали экологические нарушения. С такой инициативой чиновник выступил на совещании у секретаря Совбеза Николая Патрушева, передает «Интерфакс».

«Только усилиями государственных контролирующих органов мы экологическую ситуацию не улучшим. Надо вовлекать население в эту работу, причем я не вижу ничего страшного, если люди в этом случае будут получать какую-то часть от взысканного государством ущерба. Просто стимулировать их», – сказал Трутнев. По его словам, такая практика успешно применяется во многих странах.

Вице-премьер отметил, что для реализации этой инициативы нужно усовершенствовать законодательство таким образом, чтобы любительские снимки радужных пятен, которые образуются у стоящих судов, либо мест сброса сточных вод с предприятия, либо просто выброшенного из автомобиля мусора суд мог учитывать как доказательство.

Во вторник Патрушев проводит в Петропавловске-Камчатском совещание по безопасности на транспорте и вопросам экологии. В нем участвуют дальневосточные губернаторы и федеральные чиновники.

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