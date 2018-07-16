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Комитет Госдумы одобрил законопроект о повышении НДС ко второму чтению

Комитет Госдумы по бюджету и налогам сегодня рекомендовал принять во втором чтении законопроект о повышении НДС с 18% до 20% начиная с 1 января 2019 г., передал «Интерфакс».

Правительство внесло документ в Госдуму 16 июня, он был принят в первом чтении 3 июля.

Также проект предлагает зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 22%. Сейчас в законе закреплена их регрессивная шкала – тариф зависит от зарплаты. Если она ниже 85 000 руб., тариф – 22%, выше – с превышения взнос платится по ставке 10%.

По расчетам Минфина, выполнившего обоснование законопроекта, повышение НДС на 2 процентных пункта даст бюджету дополнительно 620 млрд руб. в год с перспективой дальнейшего роста. Минфин считает, что даже при повышении НДС до 20% инфляция в 2019 г. удержится в диапазоне 4-4,5%. Экономисты предостерегают, что рост налогов ударит по наиболее высокотехнологичным или и без того пострадавшим в кризис отраслям, особенно машиностроению и строительству. Департамент исследований и прогнозирования ЦБ считает, что повышение НДС поднимет потребительские цены на 0,8-1,25 процентного пункта.