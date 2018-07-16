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Рост промышленного производства в России замедлился до минимума с начала года

По данным Росстата, рост промышленного производства в России в июне 2018 г. замедлился до 2,2% в годовом выражении – месячного минимума с начала года. Рост промышленности в июне оказался ниже консенсус-прогноза «Интерфакса» (3,1%).

В мае промышленность выросла на 3,7% в годовом сравнении, в апреле – на 3,9%, в марте – на 2,8%, в феврале – на 3,2%, в январе – на 2,4%. Рост промпроизводства за все полугодие составил 3%.

С исключением сезонного и календарного факторов в июне 2018 г. промышленность, согласно расчетам Росстата, снизилась на 0,4%, впервые с начала года. В мае, апреле и марте фиксировался рост на 0,5%, в январе – на 1,9%, в феврале рост был нулевым.

Минэкономразвития в апреле понизило прогноз роста промпроизводства на 2018 г. до 1,7% с 2,5% по предыдущему прогнозу, но в конце июня подняло его обратно до 2,5% после пересчета статистики Росстатом.