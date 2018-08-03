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Китай пригрозил ввести пошлины на товары из США на $60 млрд

Власти Китая намерены принять ответные меры в случае введения новых ввозных пошлины на китайские товары со стороны США. Об этом сообщается на сайте министерства финансов Китая. Пекин готов ввести повышенные пошлины на импорт произведенных в США товаров, годовой объем поставок которых составляет $60 млрд.

«Комиссия по таможенным тарифам Госсовета КНР приняла решение ввести повышенные ввозные пошлины в размере 25%, 20%, 10% и 5% на 5207 наименований товаров, импортируемых из США, объемом около $60 млрд", — говорится в сообщении ведомства.

Белый дом 1 августа подтвердил, что планирует повысить ввозные пошлины на импорт китайских товаров объемом $200 млрд в год до 25%. Ранее американские власти уже ввели 25%-ную пошлину на импортируемые из Китая товары на $35 млрд.

Торговые разногласия между Китаем и США начались после того, как 6 июля в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими странами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая. Китай в этот же день ввел в ответ пошлину в 25% на импорт американских товаров.

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