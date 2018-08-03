Китай пригрозил ввести пошлины на товары из США на $60 млрд

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Власти Китая намерены принять ответные меры в случае введения новых ввозных пошлины на китайские товары со стороны США. Об этом сообщается на сайте министерства финансов Китая. Пекин готов ввести повышенные пошлины на импорт произведенных в США товаров, годовой объем поставок которых составляет $60 млрд.
«Комиссия по таможенным тарифам Госсовета КНР приняла решение ввести повышенные ввозные пошлины в размере 25%, 20%, 10% и 5% на 5207 наименований товаров, импортируемых из США, объемом около $60 млрд", — говорится в сообщении ведомства.
Белый дом 1 августа подтвердил, что планирует повысить ввозные пошлины на импорт китайских товаров объемом $200 млрд в год до 25%. Ранее американские власти уже ввели 25%-ную пошлину на импортируемые из Китая товары на $35 млрд.
Торговые разногласия между Китаем и США начались после того, как 6 июля в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими странами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая. Китай в этот же день ввел в ответ пошлину в 25% на импорт американских товаров.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
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Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
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Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
7/22
Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
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Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
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Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
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Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
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CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
15/22
Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
16/22
Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
17/22
Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
18/22
Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
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Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
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Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
21/22
Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию
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Задержанный на территории Чукотки гражданин США Джон Мартин заблудился из-за сложных метеоусловий, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Около двух недель назад он принял решение выйти в открытое море, и из-за сложных метеоусловий и в связи с отсутствием средств навигации несколько дней провел в море, и таким образом оказался на территории России», – объяснила Захарова появление американца у берегов России (цитаты по «Интерфаксу»).
Власти Чукотского муниципального района предоставили Мартину медицинское обслуживание, состояние его здоровья удовлетворительное. По итогам проверки установлено, что американец зарегистрирован в штате Аляска, проживает в Анкоридже. Он путешествовал по реке Юкон на личной одноместной лодке, а затем вышел в открытое море.
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Руководитель карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» историк Юрий Дмитриев, обвиняемый в сексуальном насилии над приемной дочерью, будет доставлен в Петрозаводск 27 августа после проведения психиатрической экспертизы, сообщил «Интерфаксу» в пятницу его адвокат Виктор Ануфриев. Экспертиза продлится до 15 августа.
В апреле Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. В то же время суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к двум с половиной годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до трех месяцев ограничения свободы. Прокуратура требовала для Дмитриева девять лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений.
В июне Верховный суд Карелии по итогам рассмотрения апелляционных жалоб прокуратуры отменил оправдательный приговор первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение. 27 июня Дмитриева задержали по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью. 28 июня он был арестован на два месяца. Дмитриеву предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
Правозащитник Юрий Дмитриев известен своей работой по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий. В 1997 г. экспедиция «Мемориала» под его руководством обнаружила захоронение жертв «большого террора» в лесном урочище Сандармох. На этом месте в 1937–1938 гг. расстреляли и похоронили более 9500 человек. Дмитриев является основателем мемориальных комплексов общероссийского значения «Сандармох», «Красный Бор», мемориального кладбища на Секирной горе и составителем книг памяти жертв политических репрессий.
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Сервис «Яндекс.Такси» передает данные на российские IP-адреса. Об этом сообщил Национальный центр кибербезопасности (НЦК) при министерстве обороны Литвы.
В сообщении уточняется, что во время расследования НЦК выяснил, что сервис по каналам шифрованной связи регулярно подключается и поддерживает активное соединение с 11 уникальными IP-адресами, из которых 10 принадлежат России. »Передача данных осуществляется циклически», - указывается в сообщении центра.
В нем отмечается, что приложение «Яндекс.Такси» требует доступа к большому числу конфиденциальных пользовательских данных и разрешений на использование функций устройства. При этом сервис для передачи данных использует зашифрованные каналы, стандартные порты протоколов. По данным НЦК, может в любое время по шифрованным каналам связи подключаться к адресам в разных регионах России, независимо от того, в каком режиме приложение.
Пресс-служба «Яндекс.Такси», в свою очередь, сообщила «Интерфаксу», что пока не получала никаких запросов от литовских госорганов. «Мы никогда не скрывали, что алгоритмы, необходимые для работы сервиса (например, поиск свободной машины или расчет оптимального маршрута) выполняются в онлайн-режиме на серверах, которые могут быть размещены в том числе и в России», - подчеркнул собеседник агентства. При этом, по его словам, это не имеет отношения к хранению пользовательских данных пользователей ЕС.
Ранее представитель «Яндекса» говорила «Ведомостям», что сервисом «Яндекс.Такси» в Литве управляет материнская компания - Yandex.Taxi BV, зарегистрированная в Нидерландах. По словам собеседницы, обработку и хранение данных Yandex.Taxi BV производит в соответствии с законодательными нормами Евросоюза: «Мы открыты и готовы к проверкам. Обвинения против нас не имеют под собой никаких оснований».
Сколько стоит такси из аэропорта в разных городах мира
Depositphotos / PhotoXPress
Самой дешевой оказалась поездка из аэропорта в центр Каира. Путешественнику в среднем придется отдать за поездку $4,2, а приедет за ним, скорее всего, Hyundai Elantra
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Rafiq Maqbool / AP
Чуть дороже обойдется такси из аэропорта в центр крупнейшего города Индии Мумбаи, в среднем поездка будет стоить $4,44. Самая распространенная модель авто у местных таксистов – Toyota Innova
2/11
Depositphotos / PhotoXPress
Третье место в списке городов с самыми бюджетными поездками на такси занимает Тунис. За поездку в центр столицы из аэропорта придется отдать $4,49. Чаще всего таксисты здесь ездят на Renault Clio
3/11
Depositphotos / PhotoXPress
Поездка в центр Таллина в среднем будет стоить $7,32. Чаще всего таксисты в Эстонии ездят на Mercedes-Benz
4/11
Depositphotos / PhotoXPress
В топ-5 городов с самыми низкими ценами на поездку до аэропорта попал и Дубай. В центр столицы ОАЭ можно доехать на Toyota Corolla за $8,31
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Toru Hanai / Reuters
Самой дорогой оказалась поездка в центр Токио: она будет стоить $189,91. Самая распространенная модель автомобилей у местных таксистов – Toyota Crown Comfort
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Reuters
Стоимость поездки в центр Милана в среднем составляет $101,62. Чаще всего таксисты ездят здесь на Fiat Ulysse
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Ints Kalnins / Reuters
Из аэропорта до центра Осло можно добраться на Mercedes-Benz Sprinter, в среднем поездка будет стоить порядка $86,51
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Michael Dalder / Reuters
В Мюнхене таксисты чаще всего ездят на Mercedes-Benz E-Class, а за поездку из аэропорта до центра города берут $81,06
9/11
Gero Breloer / AP
В список городов с самым дорогим такси входит и Женева. Такси в центр города будет стоить $79,44. Вероятнее всего, в аэропорт за туристом приедет Mercedes-Benz
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Андрей Гордеев / Ведомости
В рейтинге городов с самыми дорогими поездками на такси из аэропорта Москва находится на 44-м месте. За поездку в среднем придется отдать $29,77. Самой популярной моделью у московских таксистов является Ford Mondeo
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Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева потребовала от суда поскорее взыскать с него 130,4 млн руб. штрафа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Москвы Эмилию Хиль.
Однако пока суд не может удовлетворить это ходатайство, добавила она. По словам представителя суда, исполнить приговор невозможно, пока уголовное дело находится в кассационной инстанции. В конце мая защита Улюкаева подала кассационную жалобу на приговор в президиум Мосгорсуда. Когда именно она будет рассмотрена, неизвестно. Для того чтобы приставы могли списать штраф, материалы дела должны вернуться в суд первой инстанции, пояснила Хиль.
Замоскворецкий суд Москвы в декабре прошлого года признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Экс-министру также был назначен штраф, до выплаты которого суд арестовал принадлежащие ему земельные участки, частное домовладение, автомобиль, дом, изъятые в ходе обысков монеты из драгоценных металлов, наручные часы и другое имущество.
Адвокаты экс-министра в начале июня просили суд обратить взыскание на деньги, находящиеся на счетах Улюкаева, и снять арест с остального имущества, но ходатайство было отклонено.
Как изменился Алексей Улюкаев. Фотографии министра и осужденного
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Приобретение около 10% акций «Уралкалия» компанией «Уралхим» не противоречит европейским нормам конкуренции. Об этом сообщила Еврокомиссия.
Еврокомиссия пришла к выводу, что сделка не мешает конкуренции из-за отсутствия «значительных горизонтальных пересечений и ограниченного числа вертикальных связей между компаниями». «Еврокомиссия утвердила в соответствии с нормами слияния компаний приобретение российской компанией "Уралхим" [акций] российской компании "Уралкалий", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что оценка сделки проводилась по упрощенным правилам проверки слияний компаний, действующим в Европе.
Совет директоров «Уралкалия» одобрил продажу «Уралхиму» по рыночной стоимости не более 10% квазиказначейских акций компании, находящихся на балансе «Уралкалий-технологии» в начале ноября 2017 г. В декабре того же года сделку согласовала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
«Уралкалий» - крупный производитель и экспортер калия. Среди активов компании рудники и семь обогатительных фабрик в городах Березники и Соликамск. Акционеры «Уралкалия» - «Уралхим» Дмитрия Мазепина (20,1%) и бизнесмен Дмитрий Лобяк (20%) через Rinsoco Trading Co Limited.
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В России работают тысячи северокорейских рабочих, несмотря на запрет ООН. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные российского МВД и Минтруда.
В сентябре Совет Безопасности ООН запретил правительствам других стран выдавать новые разрешения на работу для северокорейцев, хотя существующие трудовые контракты могут быть продлены. Число рабочих из Северной Кореи упало во всем мире, кроме России и Китая, отмечает представитель США. После введения этого запрета Россия выдала более 10 000 разрешений на работу для граждан Северной Кореи. В этом году разрешения получили как минимум 700 человек. При этом те, кто приехал до введения санкций, должны уехать на родину до сентября 2018 г.
Эти санкции были введены, чтобы сократить доход режима северокорейского лидера Ким Чен Ына, отмечает WSJ. Большая часть заработка рабочих из Северной Кореи достается правительству, утверждают американские чиновники. При этом рабочие трудятся в изнуряющих условиях, добавляет издание.
«Они работают, пока не упадут», – приводит WSJ слова подрядчика, который нанимает северокорейцев. По его словам, рабочие трудятся с 7 утра до 10 вечера, у них всего два получасовых перерыва, который они тратят на обед из риса и сушеной рыбы. «Они похожи на солдат. У них есть дисциплина», – сказал изданию гендиректор крупной фирмы недвижимости в Санкт-Петербурге. «Мы хотим продолжать работать с ними», – добавил он.
В качестве примера места работы, где трудятся жители Северной Кореи, WSJ называет агрокомбинат «Южный», принадлежащий основному владельцу «Системы» Владимиру Евтушенкову. В этом году «Южный» нанял 91 северокорейского рабочего. Представитель «Системы» уточнил, что они были наняты до запрета и больше компания не планирует нанимать граждан Северной Кореи.
Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи
Korea Summit Press Pool via AP
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в пограничном пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне на военно-демаркационной линии между двумя странами
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Kim Hong-ji / Reuters
Первым к месту встречи прибыл Мун Чжэ Ин
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Korea Summit Press Pool via AP
Лидеры государств обменялись рукопожатиями, затем лидер КНДР пригласил коллегу сделать шаг на территорию своей страны. Побывав в Северной Корее, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин перешагнули в Южную, на территории которой проходит саммит.
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Kim Hong-ji / Reuters
Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который пересек границу с Южной Кореей со времени окончания войны 1950-53 гг.
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Korea Summit Press Pool via AP
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи и Мун Чжэ Ин
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Reuters
Лимузин северокорейского лидера
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Korea Summit Press Pool via AP
Торжественная церемония встречи
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Korea Summit Press Pool via AP
Церемония фотографирования
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Korea Summit Press Pool via AP
Межкорейский саммит стал третьим в истории КНДР и Южной Кореи. До этого с северокорейским лидером Ким Чен Иром в 2000 г. встречался южнокорейский президент Ким Дэ Чжун, а в 2007 г. – Но Мун Хен. Обе встречи проходили в Пхеньяне.
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Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters
21 апреля КНДР объявила о прекращении испытаний ядерного оружия и баллистических ракет, а также о закрытии ядерного полигона в Пхунгери
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Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters
В настоящее время ведется подготовка встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа
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Группа журналистов деловой газеты Financial Times потребовала от генерального директора издательской группы Джона Риддинга, который в прошлом году заработал 2,6 млн фунтов ($3,4 млн), вернуть часть полученных средств и перераспределить их между сотрудниками редакции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующее обращение журналистов.
Согласно поданной 27 июля отчетности FT, Риддинг стал самым высокооплачиваемым руководителем издания. В 2016 г. он заработал 2,04 млн фунтов, в 2017 г. доход вырос до 2,6 млн. Стив Берд, соруководитель Национального союза журналистов, направил редакторам и журналистам FT по всему миру письмо, в котором заявил, что доходы Риддинга «абсурдно высоки» и что руководителю делового издания стоит помочь тем, кто получает более низкие зарплаты за работу в газете.
По мнению журналистов, Риддинг должен вернуть «абсурдно высокую» сумму, которую он получил в этом году сверх доходов 2016 г., и направить эту разницу на вознаграждение всех сотрудников издания. «Особенно тех, кто получает более низкие зарплаты, и также таким образом помочь преодолеть гендерный разрыв в оплате труда», - подчеркнул Берд в письме от 1 августа.
Обращение к Риддингу, по данным агентства, подписали более 20 журналистов FT. Берд отметил, что сотрудники издания годами страдают от незначительного повышения зарплат, сокращения реальных доходов и недостатка ресурсов. «Решение компании заплатить своему генеральному директору в 100 раз больше, чем журналисту-стажеру, вызывает насмешку над любой концепцией справедливости и нарушает рамки корпоративной целостности», - подчеркнул Берд.
Риддинг не ответил на запрос Reuters о комментариях. Берд подтвердил агентству, что профсоюзный комитет FT разослал электронные письма с возмущением по поводу заработной платы гендиректора издания всем сотрудникам газеты. Пресс-секретарь FT заявил агентству, что издание не комментирует зарплаты сотрудников.
Лучшие работодатели 2017 года по версии Forbes
Michael Short/Bloomberg
Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей мира. Журнал проанализировал 36 000 анкет сотрудников различных компаний. Лидирует в рейтинге головная компания Google – Alphabet. Капитализация Alphabet – $644,1 млрд, штат сотрудников насчитывает 75 606 человек (здесь и далее данные по капитализации и штату – Bloomberg)
1/14
Андрей Гордеев / Ведомости
На втором месте рейтинга - Microsoft. Капитализация компании – $531,3 млрд, штат насчитывает 124 000 сотрудников
2/14
Yuriko Nakao/Bloomberg
Топ-3 замыкает инвестиционная компания Japan Exchange Group. По мнению Forbes, три лидирующие в рейтинге компании имеют «выдающуюся привлекательность для сотрудников». Капитализация Japan Exchange Group - $9,7 млрд, штат - 1100 человек
3/14
David Paul Morris/Bloomberg
На четвертом месте рейтинга расположилась компания Apple. Капитализация компании – $810,7 млрд, штат – 100 000 сотрудников
4/14
Krisztian Bocsi/Bloomberg
На пятом месте рейтинга – американская нефтегазовая компания Noble Energy. Капитализация – $13,3 млрд, штат – 2274 человека
5/14
Bloomberg
На шестом месте – немецкий автопроизводитель Daimler. Капитализация компании – $77,9 млрд, штат – 290 870 сотрудников
6/14
Williams
На седьмом месте расположилась американская нефтегазовая компания Williams. Ее капитализация – $25 млрд, штат – 5604 человека
7/14
Andreas Arnold/Bloomberg
На восьмом месте рейтинга – американская корпорация IBM. Ее капитализация – $137,5 млрд, штат – 380 300 сотрудников
8/14
Investor AB
На девятой строчке рейтинга – шведская инвестиционная компания Investor AB. Капитализация – $36,8 млрд, штат насчитывает 87 сотрудников
9/14
SeongJoon Cho/Bloomberg
Замыкает топ-10 лучших работодателей южнокорейский производитель бытовой техники LG. Капитализация компании – $11,4 млрд, штат насчитывает 34 800 сотрудников
10/14
Денис Гришкин / Ведомости
В рейтинг также включены и четыре российские компании. Магнитогорский металлургический комбинат расположился на 214-м месте. Капитализация ММК – $8,7 млрд, штат – 59 000 сотрудников
11/14
Евгений Разумный / Ведомости
Московская биржа заняла 466-ю строчку рейтинга, ее капитализация – $3,9 млрд, на бирже работает 1635 сотрудников
12/14
Пресс-служба «Фосагро»
На 468-м месте оказался химический холдинг «Фосагро». Его капитализация – $5,4 млрд, штат сотрудников – 23 680 человек
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Денис Абрамов / Ведомости
Банк ВТБ находится на 486-м месте. Его капитализация – $13,7 млрд, в банке занято 90 900 сотрудников
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Минфин в августе – начале сентября направит на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке более 383 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, говорится в сообщении ведомства. Эта сумма на 3 млрд руб. превысит рекордный по размеру интервенций июнь.
В августе Минфин ожидает получить 388,3 млрд руб. сверхдоходов от нефти, в то же время по итогам июля фактические нефтегазовые доходы оказались ниже прогнозных на 5,1 млрд руб. Исходя из этого, в период с 7 августа по 6 сентября Минфин направит на покупку валюты 383,2 млрд руб., тратя на эти цели ежедневно около 16,7 млрд руб.
До этого с 6 июля по 6 августа Минфин планировал приобрести валюту на 347,7 млрд руб. Таким образом, в августе закупки увеличатся в целом на 10%, а ежедневные интервенции – на 5,7%.
До сих пор максимальными закупки были в июне – начале июля, когда Минфин потратил около 380 млрд руб.
Минфин начал покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в феврале 2017 г. для стабилизации курса рубля и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов. Валюта в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов приобретается на дополнительные по сравнению с заложенными в бюджете доходы от нефти (в 2018 г. – сверх базовой цены в $40,8 за баррель). Впоследствии деньги идут на пополнение фонда национального благосостояния (ФНБ).
В июне Минфин перечислил в ФНБ приобретенную в 2017 г. валюту на 912 млрд руб. По итогам 2018 г. госрезервы за счет подорожавшей нефти могут пополниться на 2,74 трлн руб., следовало из основных направлений налоговой и бюджетной политики министерства.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил вице-премьера Виталия Мутко председателем комиссии по казачеству. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
До этого председателем комиссии был Игорь Баринов. Он останется в комиссии, но станет заместителем Мутко. В состав комиссии вошли также первый зампредседателя комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин и директор департамента Минкультуры Андрей Малышев.
Мутко – экс-министр спорта и бывший зампред правительства по вопросам спорта. В мае он занял пост вице-премьера по строительству. Сам чиновник заявлял, что его новая должность в правительстве находится в другой зоне ответственности, но тематика строительства ему знакома. Пресс-служба кабинета министров уточняла, что в новом составе правительства Мутко курирует в том числе вопросы социально-экономического сотрудничества с республиками Абхазия и Южная Осетия.
В начале июня Медведев назначил Мутко председателем российских частей межправительственных комиссий по социально-экономическому сотрудничеству с Абхазией и Южной Осетией. На этом посту он заменил Александра Хлопонина.
Новое правительство Медведева впервые собралось в полном составе
Сергей Бобылев / ТАСС
Вице-премьер Татьяна Голикова, которая будет курировать в правительстве социальную сферу, и сохранивший пост министра внутренних дел Владимир Колокольцев
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Сергей Бобылев / ТАСС
Новички правительства: министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов (слева) и министр по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Евгений Зиничев
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Григорий Сысоев / РИА Новости
Министр сельского хозяйства, экс-руководитель Россельхозбанка Дмитрий Патрушев
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Сергей Бобылев / ТАСС
Еще одни новички. Вице-премьер Максим Акимов (слева), который будет курировать связь и проекты цифровизации экономики, и вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко
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Григорий Сысоев / РИА Новости
Министр транспорта Евгений Дитрих (слева) и министр науки и высшего образования Михаил Котюков. Оба новички в правительстве
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Сергей Бобылев / ТАСС
Вице-премьер Виталий Мутко, который больше не отвечает за спорт, а будет развивать строительство
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Сергей Бобылев / ТАСС
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов (справа) и руководитель секретариата Дмитрия Медведева Михаил Тринога
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Григорий Сысоев / РИА Новости
Министр юстиции Александр Коновалов
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Сергей Бобылев / ТАСС
Вице-премьер по оборонной промышленности Юрий Борисов. Ранее был заместителем министра обороны
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Григорий Сысоев / РИА Новости
Бывший сотрудник администрации президента, а теперь министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв
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Материал The Guardian о россиянке, нанятой Секретной службой госдепа США для работы в посольстве в Москве, написан «безответственно и неточно на основании утверждений анонимных источников». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской службы.
Служба указывает, что еще до публикации статьи направила изданию опровержение и справочную информацию об упоминаемой россиянке. В сообщении отмечается, что в обязанности сотрудницы «входило оказание помощи нашим атташе и службе при взаимодействии с правительством России, ФСБ, МВД и ФСО». В сообщении подчеркивается, что иностранные сотрудники госдепа не получают доступа к секретной информации.
Ранее The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что гражданка России, работавшая в посольстве США в Москве, являлась агентом российских спецслужб, в частности, сотрудничала с ФСБ. При этом россиянка была нанята на работу в американскую службу, в чьи задачи входит «защита национальных лидеров, финансовой и критической инфраструктуры США». По данным газеты, она попала под подозрение американских спецслужб в 2016 г., в 2017 г. была уволена, когда число американских дипломатов по требованию России было сокращено на 755 человек с 1200.
Издание отмечало, что сотрудница имела доступ к внутренней переписке и электронной почте работников дипломатической миссии США в Москве и могла получать конфиденциальную информацию.
Что известно о задержанной в США Марии Бутиной
Dana Verkouteren via AP
Задержание и арест. О задержании Марии Бутиной в Вашингтоне стало известно 16 июля. Американские власти предъявили ей обвинение в сговоре для работы на территории США в качестве агента России без предварительного уведомления об этом генпрокурора. Сейчас Бутина находится под арестом
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vk.com/maria_butina
Жизнь в России. Бутина родилась 10 ноября 1988 г. в Барнауле. Окончила Алтайский государственный университет по специальностям «политология» и «педагогика», а затем поступила в университете в аспирантуру по специальности «политические процессы, институты и технологии». Владела в Барнауле мебельными магазинами и занимала различные посты в Общественной палате Алтайского края
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facebook.com/mvbutina
Любовь к оружию. Бутина состоит в международных стрелковых федерациях IPSC и IDPA. В 2010 г. она создала и возглавила общественную организацию «Право на оружие», выступающую за легализацию оружия в России. В 2012 г. стала соавтором экспертного доклада «К вопросу о реформировании российского оружейного законодательства», подготовленного под руководством на тот момент первого вице-спикера Совета федерации Александра Торшина (сейчас – зампред ЦБ)
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vk.com/butina_maria
Переезд в США. Бутина уехала в США в 2016 г. по студенческой визе. Там россиянка училась в магистратуре Американского университета по специальности «международные отношения». По данным американских властей, она жила в США с 56-летним американцем. Им мог быть Пол Эриксон, республиканский политический активист, сообщал CNN. Он, согласно полученной ФБР переписке Бутиной, давал ей советы, как общаться с американскими и российскими политиками
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facebook.com/mvbutina
Бутина и ЦБ. Американское следствие полагает, что с 2015 г. по февраль 2017 г. россиянка работала под руководством высокопоставленного чиновника из российского правительства, ранее являвшегося членом законодательной власти, а затем ставшего высшим должностным лицом в ЦБ. В отношении него минфин США в апреле ввел санкции. Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Торшин (на фото), пишут Reuters и The Washington Post
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AP
Встреча с Кисляком. Бутина виделась с бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, пишет The Guardian со ссылкой на помощника прокурора США Эрика Кенерсона. Доказательством встреч можно считать фотографии, которые были найдены на электронных устройствах россиянки, говорит он. Сам Кисляк подозревается в США во встречах с двумя соратниками Дональда Трампа в период президентской компании: генералом Майклом Флинном и генпрокурором Джеффом Сешнсом
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vk.com/butina_maria
Общение с американскими политиками. Бутина якобы пыталась организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа (на фото президент США, взято с личной страницы Бутиной) и дошла в этом до зятя американского президента Джареда Кушнера, пишет The New York Times. По данным издания, тот ей отказал в помощи. Она также, по версии американских властей, пыталась влиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы
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Ведомости / ТАСС
Сравнение с Чапман. Кенерсон отмечал, что контактное лицо Бутиной в России называл ее «агентом под прикрытием» и сравнивал с Анной Чапман (на фото слева). Последняя обвинялась в США в работе на российское правительство и была депортирована из страны в 2010 г. «Ты превзошла Анну Чапман, она с пластиковыми пистолетами позирует, а ты с настоящими», - якобы писал Бутиной российский чиновник, имени которого американские власти не называют
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vk.com/butina_maria
«Обеды дружбы и диалога». В 17-страничном меморандуме о досудебном аресте Бутиной описывается, как она обсуждала со свим контактным лицом в России организацию различных мероприятий, которые помогли бы восстановить отношения «между двумя великими народами». В частности, она пыталась организовать «обеды дружбы и диалога» между представителями США и России
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instagram.com/butina_maria
Бутина и «олигарх». Как пишет CNN со ссылкой на прокурорские материалы, Бутина общалась и с российскими бизнесменами. «Я хотел бы, чтобы вы поехали в США для работы, не в качестве туриста», - писал ей «российский олигарх», финансировавший минимум одну ее поездку в США. В меморандуме о ее досудебном аресте бизнесмен описывается как «известный российский бизнесмен со связями в Кремле», обладающий состоянием в $1,2 млрд за 2018 г. по оценке Forbes
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Негосударственный пенсионный фонд «Будущее», входящий в одноименную группу бизнесмена Бориса Минца, направил предложение банку «Траст» об урегулировании спора на 12,6 млрд руб., заявил в пятницу в арбитражном суде Москвы представитель фонда.
«Истец сделал предложение об урегулировании спора, данное предложение сейчас рассматривается», – сказал представитель НПФ «Будущее» (цитата по «Прайму»). Представитель «Траста» сообщила, что ей не известно о таком предложении, передает «Интерфакс».
В своем иске НПФ требует взыскать с «Траста» 12,55 млрд руб. за акции попавшего под санацию банка «Открытие», по которым не была выставлена оферта.
НПФ «Будущее» владел 4,1% акций «ФК Открытие». За несколько дней до ввода в банк временной администрации «Траст» выкупил более 12% его акций на 40 млрд руб. у трех фондов группы «Открытие». Сделка предусматривала увеличение доли «Траста» в «Открытии» сверх 75%, потому следовало выставить оферту остальным акционерам, настаивает «Будущее». Однако оферты удалось избежать, поскольку «Траст» начал получать от фондов бумаги 21 августа, а последняя сделка была заключена 28 августа, накануне объявления о санации группы, а закрыта 30 августа.