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Орешкин рассказал Путину об устойчивости рубля на фоне валют Турции и Аргентины

Рубль на фоне ослабевших валют таких развивающихся стран, как Аргентина, Турция, ЮАР, Индия и Бразилия, выглядит очень устойчиво, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Министр отметил, что на развивающихся внешних рынках сейчас происходят «очень волатильные» и «кризисные» события. Он добавил, что валюты таких стран, как Аргентина, Турция, с начала года подешевели в два раза к доллару. «Если посмотреть на ряд других стран, таких как ЮАР, Индия, Бразилия, то там тоже не все так хорошо. И на этом фоне российский рубль, который с начала года тоже несколько подешевел к корзине евро-доллар примерно на 15%, выглядит — конечно, на фоне тех валют — очень устойчиво», — отметил Орешкин.

Руководитель Минэкономразвития объяснил такую ситуацию хорошей макроэкономической ситуацией в России и бездефицитным бюджетом, а также положительным сальдо текущего счета и умеренным внешним долгом. По его словам, это обеспечивает общую экономическую стабильность. «Вторая история — это работающий механизм изъятия нефтяных сверхдоходов, который в том году запущен. Сейчас ЦБ приостановил покупку валюты по этому механизму (до конца года), и предложение на рынке увеличилось примерно на $6 млрд в месяц», — заметил Орешкин, комментируя причины устойчивости рубля.

В то же время министр обратил внимание на отток капитала с рынка государственных ценных бумаг. Он уточнил, что за несколько месяцев иностранные инвесторы вывели около 300 млрд руб. «Но это все позволяет балансировать, и в целом ситуация устойчивая», — подчеркнул Орешкин. Комментируя показатели инфляции, министр отметил, что они находятся в рамках целевых ориентиров ЦБ. Сейчас она составляет около 3%, целевой ориентир регулятора — 4%, напомнил чиновник.

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