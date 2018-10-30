Экономика

Новости

Силуанов рассказал о напряжении в обществе из-за разницы доходов

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов считает, что в обществе есть напряжение из-за разницы доходов. Об этом он рассказал в интервью в программе «Познер» на «Первом канале».

Россия близка к тому, чтобы впервые в современной истории стать мировым лидером по неравенству благосостояния, на долю 10% самых обеспеченных людей в России приходится 82% богатства страны, процитировал ведущий программы Владимир Познер доклад Сredit Suisse. После этого он спросил министра, собирается ли правительство делать что-то с тем, что в России большой разрыв в уровне доходов населения. Познер отметил, что большой разрыв доходов населения представляет социальную опасность. «Нельзя не согласиться с тем, что разница в уровне доходов, конечно, создает напряжение в обществе», – ответил Силуанов.

Он также рассказал, что часто поступают два предложения: повысить налог на богатых и ввести прогрессивную шкалу налогообложения доходов. Насчет первой идеи Силуанов сказал: «На самом деле, мы это сделали. Повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и т.д.». Богатые люди могут вывести деньги из страны, к тому же, подоходный налог в 13% «устоялся», прокомментировал второе предложение министр. По его словам, менять законодательство, «которые мы договорились не трогать ближайшие шесть лет, было бы неправильно».

Силуанов отметил, что надо повышать зарплаты и пенсии и напомнил, что по статистике самый маленький доход в России у молодых людей, имеющих одного или двух детей: «Им надо помогать больше всего». После этого Познер заметил: «Речь идет не брать деньги очень богатых, а чтобы были доходы у тех, кто победнее». На что вице-премьер ответил: «И так и так».

Все работающие россияне платят налог в 13% от дохода вне зависимости от его размера. При этом налог на имущество физических лиц имеет дифференциацию: ставка зависит от стоимости недвижимости. Кроме этого, повышенный налог есть у автомобилей, чья стоимость превышает 3 млн руб.

Десять богатейших россиян по версии Forbes