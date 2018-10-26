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Силуанов рассказал о реакции рубля на возможные новые санкции

Избыточной волатильности курса рубля в случае усиления санкций США против России не произойдет, считает первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

«Конечно, если будут введены какие-то санкции, мы должны быть к этому готовы. Если будут введены санкции, возможно, будут какие-то изменения, но они в конце концов будут прогнозируемы, и эти изменения не будут столь существенны, что нам придется каждый день, как это было раньше, смотреть на курс обменников, что происходит с курсом рубля», – сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» (цитаты по «Интерфаксу»).

Он напомнил, что после введения санкций США в апреле 2018 г. против нескольких российских компаний наблюдалась повышенная волатильность курса рубля из-за выхода иностранных инвесторов из российских активов. «Что будет дальше, если вдруг будут такие аналогичные санкции? Есть запас прочности – профицитный бюджет», – резюмировал Силуанов.

В апреле после объявления санкций США российский рынок начало штормить, а курс рубля обвалился. Затем ситуация исправилась, однако в августе после обострения санкционной риторики курс рубля продолжил падать, достигнув в сентябре минимальной отметки почти за два с половиной года. Рубль укрепился после повышения ЦБ ключевой ставки и приостановки закупок валюты по бюджетному правилу.