50 рублей – таков справедливый курс доллара, считает Минфин
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Курс рубля к концу года может оказаться выше 64 руб./$, предусмотренных официальным прогнозом, заявил замминистра финансов Владимир Колычев. Минэкономразвития делало свой прогноз до решения ЦБ приостановить покупки валюты на рынке, а продление паузы восстанавливает зависимость рубля от нефтяных котировок, объяснил он. «Справедливый курс без покупок – крепче чем 50 руб./$», – сказал Колычев, оговорившись, что рубль вряд ли подорожает до этого уровня (его цитаты по «Интерфаксу»).
Изначально ЦБ собирался держать паузу в покупке валюты по бюджетному правилу (на доходы от нефти дороже $40/барр.) до конца сентября, однако 14 сентября он продлил ее до начала 2019 г., одновременно повысив ключевую ставку на 25 б. п. до 7,5%. Свое решение регулятор объяснял необходимостью снизить волатильность на рынке. После этого доллар подешевел на 2,23% до 66,73 руб., нефть марки Urals за это время подорожала на 7,45% до $82,96/барр.
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