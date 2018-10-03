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Правительство исключило возможность полного отказа от доллара

У правительства нет планов полностью отказаться от использования доллара, заявила пресс-служба кабинета министров.

«У правительства нет планов по отказу от долларовых расчетов, запрета на хождение доллара, каких-либо других ограничений. Такое не обсуждается», — подчеркнула пресс-служба.

Вместе с тем она отметила, что кабинет министров прорабатывает вопрос «снижения зависимости нашей экономики от американской валюты, в том числе за счет создания стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов на национальные валюты». Реализация этих планов — это стратегическая линия правительства, которая не связана «с какими-либо личными инициативами, высказываемыми на различных площадках», подчеркнула пресс-служба.

2 октября The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, писал, что правительство готовит свой проект о дедолларизации российской экономики. По словам одного из собеседников, через одну-две недели его должен утвердить премьер Дмитрий Медведев.

План не предусматривает никаких ограничительных или запретительных мер, «запрета расчетов в долларах не будет», сказал источник в одном из ведомств, участвующих в обсуждении вопроса. Главный упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах, утверждает он. Другой источник добавляет, что упор также будет сделан на облегчение валютного контроля и либерализацию валютного законодательства.

Представитель Силуанова отказался комментировать эту информацию. Федеральный чиновник подтвердил «Ведомостям», что правительство готовит план по дедолларизации экономики. Отказа от доллара не планируется, рассказал «Ведомостям» источник, отметив, что ему не известно, что есть формализованный план и что его должен через две недели утвердить Медведев.

В июле 2018 г. руководитель ВТБ Андрей Костин во время встречи с президентом Владимиром Путиным сообщил ему, что специалисты банка «приготовили целый проект предложений, направленных на дальнейшее расширение использования рубля в международных расчетах». «Поэтому я бы хотел, чтобы это предложение, если можно, вы поручили рассмотреть и соответствующим структурам, правительству, Центральному банку и по возможности поддержать курс на дальнейшую дедолларизацию и деофшоризацию нашей экономики», — отметил Костин.

В сентябре руководитель ВТБ дал интервью газете «Известия», в котором рассказал, в чем заключается его план по дедолларизации. В частности, он включает ускоренный переход на другие валюты в расчетах с другими странами, а также перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию. План Костина поддержал Минфин.

2 октября Костин сообщил, что его план «в целом» поддержал Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин говорил о «сокращении роли доллара» раньше Костина. Это процесс, который «не может быть краткосрочным, он растянут во времени, поэтому это очень длительный и скрупулезный труд», подчеркнул Песков.