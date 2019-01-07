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Председатель федерации профсоюзов предложил вдвое увеличить МРОТ

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила расширить потребительскую корзину и увеличить привязанный к ней минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вдвое – до размера минимального потребительского бюджета. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал председатель ФНПР Михаил Шмаков. По его словам, сейчас минимальный потребительский бюджет установлен на уровне 25 000 руб., что почти в два раза больше нынешней стоимости потребительской корзины.

Шмаков отметил, что в 2018 г. в стране был принят закон о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума и его ежегодной индексации. Принятие закона он назвал важным шагом. Однако на сегодняшний день прожиточный минимум не соответствует минимальным потребностям граждан, считает Шмаков.

Расходы на продукты питания в потребительском бюджете не должны превышать 33% от всех расходов, уточнил Шмаков. По его словам, сейчас предполагается, что россияне тратят на продукты питания около 50% доходов, при этом на непродовольственные товары и услуги – по 25%. Размер прожиточного минимума, рассчитанный на основе потребительской корзины, «закрепляет» граждан в положении бедности, сказал Шмаков.

По его мнению, в Трудовой кодекс необходимо внести поправки, следует определить, какие именно надбавки должны входить в МРОТ. Шмаков пообещал, что федерация потребует от правительства разработки и принятия соответствующих поправок.

Президент России Владимир Путин 25 декабря подписал закон о повышении МРОТ. Согласно указу главы государства, минимальный размер оплаты труда с 1 января повышен до 11 280 руб. в месяц.