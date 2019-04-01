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Минфин предлагает отменить льготу по НДС для напитков с высоким содержанием сахара

Замминистра финансов Илья Трунин направил в аппарат правительства предложение по увеличению налоговой нагрузки на напитки с высоким содержанием добавленных сахаров. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа. Сейчас на безалкогольные напитки с высоким содержанием сахара действует пониженная ставка НДС в 10%. Минфин предлагает исключить эти продукты из льготного списка.

Такое предложение Минфин сформулировал в ответ на рекомендацию Минфина ввести дополнительный налог на напитки с высоким содержанием сахара. «Реализовать на практике эту идею невозможно», — пояснил представитель финансового ведомства. Он сослался на отсутствие техрегламента, который бы определял, что относится к напиткам с высоким содержанием сахара, а также на непроработанную систему контроля. До введения новых налогов корректнее сосредоточиться на отмене существующих льгот, считает он. Это может стимулировать производителей снизить использование сахара.

Увеличение налоговой нагрузки грозит повышением цен на соки и может привести к снижению объемов их потребления и производства, прогнозируют в Российском союзе производителей соков. Там уточнили, что по техрегламенту Таможенного союза, в детские фруктовые соки не разрешено добавлять сахар, так что этой продукции изменения не коснутся.

Напитков с добавленным сахаром на рынке не так много, к ним, в частности, относятся некоторые виды нектаров, пояснил собеседник издания в одной из пищевых компаний. Тем не менее, инициатива может открыть в правительстве дискуссию об исключении из перечня товаров, облагаемых пониженной ставкой НДС, более широких категорий. Еще один источник указывает на неопределенность формулировки, касающейся высокого содержания сахара. По его словам, в напитки почти никто не добавляет сахара, но инициатива может затронуть соки, где «они формируются в процессе».