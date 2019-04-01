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Экономика
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Минфин предлагает отменить льготу по НДС для напитков с высоким содержанием сахара

Ведомости
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Замминистра финансов Илья Трунин направил в аппарат правительства предложение по увеличению налоговой нагрузки на напитки с высоким содержанием добавленных сахаров. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа. Сейчас на безалкогольные напитки с высоким содержанием сахара действует пониженная ставка НДС в 10%. Минфин предлагает исключить эти продукты из льготного списка.

Такое предложение Минфин сформулировал в ответ на рекомендацию Минфина ввести дополнительный налог на напитки с высоким содержанием сахара. «Реализовать на практике эту идею невозможно», — пояснил представитель финансового ведомства. Он сослался на отсутствие техрегламента, который бы определял, что относится к напиткам с высоким содержанием сахара, а также на непроработанную систему контроля. До введения новых налогов корректнее сосредоточиться на отмене существующих льгот, считает он. Это может стимулировать производителей снизить использование сахара.

Увеличение налоговой нагрузки грозит повышением цен на соки и может привести к снижению объемов их потребления и производства, прогнозируют в Российском союзе производителей соков. Там уточнили, что по техрегламенту Таможенного союза, в детские фруктовые соки не разрешено добавлять сахар, так что этой продукции изменения не коснутся.

Напитков с добавленным сахаром на рынке не так много, к ним, в частности, относятся некоторые виды нектаров, пояснил собеседник издания в одной из пищевых компаний. Тем не менее, инициатива может открыть в правительстве дискуссию об исключении из перечня товаров, облагаемых пониженной ставкой НДС, более широких категорий. Еще один источник указывает на неопределенность формулировки, касающейся высокого содержания сахара. По его словам, в напитки почти никто не добавляет сахара, но инициатива может затронуть соки, где «они формируются в процессе».

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Политика
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Партия Эрдогана потерпела поражение в Анкаре на местных выборах

Ведомости
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о победе своей Партии справедливости и развития на местных выборах. Ее кандидаты выиграли в 40 регионах, тогда как представители оппозиционной Народно-демократической партии – в 20, приводит данные турецкого избиркома телеканал NTV. «Тем, кто пытался поставить нашу страну на колени, нанося урон единству и единству нашего народа, снова был нанесен удар», — цитирует Эрдогана Associated Press.

При этом правящая партия впервые проиграла в столице Турции – Анкаре. По итогам обработки 99,81% протоколов кандидат в мэры от Народно-республиканской партии Мансур Явас набирает 50,9%, Мехмет Ожасеки от правящий партии – 47,06%. Государственной агентство Anadolu на своей страничке в Твиттере сообщает, что правящая партия возражает против признания недействительными бюллетеней, отданных за ее кандидата в Анкаре.

В родном городе Эрдогана – Стамбуле – по итогам обработки 98,79% протоколов с минимальным отрывом примерно в 4000 голосов лидирует кандидат власти, экс-премьер Бинали Йилдирим с 48,70%, у оппозиционера Экрема Имамоглу – 48,65%.

Следующие муниципальные выборы в Турции пройдут через пять лет. Эрдоган пообещал, что в ближайшее время Турция сосредоточится на решении экономических проблем в преддверии национальных выборов в 2023 г. «У нас впереди долгий период, когда мы будем проводить экономические реформы, не ставя под угрозу правила рыночной экономики», — приводит его слова Reuters.

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Политика
Новости

Зеленский набирает более 30% по итогам обработки четверти протоколов

Ведомости
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Актер и шоумен Владимир Зеленский, кандидат от партии «Слуга народа», лидирует с результатом 30,03% по итогам обработки 26,35% протоколов голосования в первом туре президентских выборов на Украине, прошедших накануне. По данным на сайте ЦИК Украины, во второй тур пока выходит действующий президент Петр Порошенко с 16,78%. У лидера партии «Батькивщина», экс-премьера Юлии Тимошенко – 13,30%. На четвертом месте – лидер «Оппозиционной платформы – за жизнь» с 11,33%.

Явка на выборах составила 63,52%. Наиболее высокой она оказалась в Киеве (68,01%), Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, наименее – в Закарпатской (46,99%), Луганской (56,76%), Херсонской (57,65%), Одесской (58,44%) и Донецкой (59,51%) областях.

В штабе «Батькивщины», ведущей параллельный подсчет голосов, настаивают, что Тимошенко выходит во второй тур. «У нас обработано уже 63,51% бюллетеней, и в результате этого мы имеем следующие результаты: Зеленский – 28,1%, Тимошенко – 16,1%, действующий президент Петр Порошенко – 15,2%», – приводит ТАСС слова представителя штаба Сергея Соболева.

По данным «Национального экзитпола», во второй тур выйдут Зеленский и Порошенко с результатом 30,6% голосов и 17,8% соответственно. У Тимошенко есть шанс на 14,2%. Для победы в первом туре кандидат должен набрать более 50% голосов.

Выбор редактора
Политика
Новости

ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборов президента

Ведомости
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По итогам обработки 2,1% протоколов на выборах президента Украины во второй тур выходят артист Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

По его данным, Зеленский набирает 27,49% голосов, а Порошенко — 17,53%. Лидер «Батькивщина» Юлия Тимошенко занимает третье место с 15,68% голосов.

Согласно данным «Национального экзитпола», Зеленский и Порошенко выйдут во второй тур с результатом 30,6% голосов и 17,8% соответственно. Тимошенко наберет 14,2%.

31 марта на Украине прошли выборы президента. Для того чтобы победить, кандидат должен набрать более 50% голосов. Явка, по данным ЦИК Украины, составила почти 63,5%.

Политика
Новости

Порошенко назвал Зеленского марионеткой бизнесмена Коломойского

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко назвал артиста Владимира Зеленского марионеткой бизнесмена Игоря Коломойского. «Судьба свела меня во втором туре, я не боюсь это сказать, с марионеткой Коломойского», – заявил Порошенко, выступая в воскресенье вечером в Киеве перед сторонниками.

Артист ответил Порошенко. «Только что видели пресс-конференцию нашего гаранта. Он еще раз сказал, что я марионетка Коломойского, поэтому у меня только один вопрос: так вы марионетка [Олега] Свинарчука или Свинарчук ваша марионетка? Если можно, передайте нашему гаранту», – сказал он (цитата по местному изданию «Новое время»).

Зеленский – художественный руководитель студии «Квартал 95», которая с 2012 г. сотрудничает с телеканалом «1+1». Этот телеканал принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому, что стало поводом для того, чтобы называть Зеленского в качестве кандидата в президенты Украины «человеком Коломойского». И Зеленский, и Коломойский опровергали это.

31 марта на Украине прошло голосование на выборах президента. Для того чтобы победить, кандидат должен набрать более половины голосов. Согласно «Национальному экзитполу», Зеленский и Порошенко выходят во второй тур, первый набирает 30,6% голосов, а второй – 17,8%.

По итогам обработки 1,1% протоколов Зеленский набирает 26,99%, а Порошенко – 17,57%.

Политика
Новости

Экзитполы: во второй тур выборов на Украине выйдут Зеленский и Порошенко

Ведомости
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Телеведущий Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко пройдут во второй тур президентских выборов, следует из данных «Национального экзитпола».

По предварительным данным, результат Зеленского составит 30,4% голосов, Порошенко – 17,8%, а лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко наберет 14,2%.

Еще один экзитпол (группа «Социс» по заказу телеканала «Прямой») также показывает, что во второй тур выходят Зеленский и Порошенко. По их данным, первый набирает 29,25%, Порошенко – 19,2%, Тимошенко – 13,7%. Результаты экзитпола были названы в прямом эфире телеканала «Прямой». Похожие данные у третьего экзитпола, который представили телеканал «112 Украина» и NewsOne: Зеленский и Порошенко проходят во второй тур с результатами 30,7% и 18,6% соответственно, а третье место у Тимошенко, которая наберет 13,9%.

Зеленский и Тимошенко ведут переговоры об объединении усилий во втором туре выборов, сообщал украинский депутат Мустафа Найем. По его словам, Тимошенко готова поддержать Зеленского в обмен на подписание меморандума о создании парламентской коалиции: «Если такие договоренности будут достигнуты, фактически это будет означать, что Владимир Зеленский огласит своим премьер-министром Юлию Тимошенко». Спикер предвыборного штаба Зеленского уже заявил, что данная информация не соответствует действительности.

Первый тур украинских президентских выборов прошел в воскресенье, 31 марта. В нем приняли участие 39 кандидатов. Явка на этих выборах превысила показатель 2014 г.: к 15.00 по местному времени (совпадает с Москвой) проголосовали 44,8% избирателей (более поздних данных на момент написания материала не было). ЦИК обещает провести второй тур к 21 апреля.

Как проходило голосование на выборах президента Украины

Политика
Новости

МВД возбудило уголовное дело по факту кражи кабеля спецсвязи рядом с Кремлем

Ведомости
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Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи кабеля правительственной связи рядом с Большим Москворецким мостом, сообщил столичный главк МВД. Дело возбуждено по ст. 158 УК (кража). Подозреваемые в совершении этого преступления задержаны, ими оказались «35-летний ранее судимый приезжий и 37-летний москвич», говорится в сообщении полиции.

О том, что неизвестные срезали кабель правительственной связи рядом с Кремлем, ранее сообщал РБК со ссылкой на источники. По данным издания, инцидент произошел 25 марта во время ремонтных работ на Большом Москворецком мосту, на работу средств правительственной связи произошедшее не повлияло. Материальный ущерб от действий злоумышленников оценен в 170 000 руб.

Подозреваемые были задержаны на месте происшествия, рассказал РБК представитель Федеральной службы охраны (ФСО). По его словам, один из злоумышленников, пытаясь скрыться, прыгнул в Москву-реку. «Его достали из реки и, учитывая температуру воды, фактически спасли», – рассказал представитель ФСО. Кабель был изъят, а задержанные переданы правоохранительным органам.

Бизнес
Новости

Правительство поддержало идею единого регулирования для обычных и электронных сигарет

Ведомости
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Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Министерства здравоохранения о едином регулировании электронных и обычных сигарет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на протокол заседания комиссии. Правительство рекомендовало Минздраву совместно с Роспотребнадзором, Министерством сельского хозяйства и Федеральной антимонопольной службой подготовить соответствующие поправки в законодательство.

Комиссия также предложила обязать региональные органы МВД, Федеральной таможенной службы, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Ространснадзора создать мобильные группы, которые будут выявлять и пресекать оборот санкционной табачной продукции.

Кроме того, в правительстве предложили МЧС и другими заинтересованным ведомствам подумать о том, чтобы размещать на пачках сигарет надписи, предупреждающие о возможности возникновения пожара из-за выброшенной сигареты.

Сейчас курение сигарет запрещено в учебных, оздоровительных учреждениях, зданиях госслужб, общественном транспорте, рядом с транспортными станциями, в лифтах, на лестничных клетках, рабочих местах, пляжах, детских площадках, автозаправках, в общежитиях, гостиницах, барах, службах быта. Если будут приняты предложения Минздрава, то запрет распространится и на любые виды электронных средств доставки никотина, в том числе и на IQOS.

Политика
Новости

Явка на выборах президента Украины превысила показатель 2014 года

Ведомости
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На выборах президента Украины к 15.00 по местному времени (совпадает с Москвой) проголосовали 44,8% избирателей, свидетельствуют предварительные данные украинского Центризбиркома. На президентских выборах в 2014 г. явка на 15.00 составляла 40,4%.

Полиция к четырем часам дня получила уже 950 заявлений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, сообщается на странице МВД Украины в Faceboоk. Больше всего жалоб поступило в Киеве (137), Днепропетровской области (90) и Одессе (88). В основном граждане сообщают о незаконной агитации и подкупе избирателей. По 12 фактам возбуждены уголовные дела, также составлены четыре административных протокола.

На Украине 31 марта проходят выборы президента страны, на пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Президент избирается на пять лет. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет 50% голосов, 21 апреля состоится второй тур выборов.

За процессом выборов следят более 2000 иностранных наблюдателей, россиян среди них нет. Кроме того, Киев на нынешних выборах решил не организовывать избирательные участки в России и на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.

Как проходит голосование на выборах президента Украины

Технологии
Новости

Цукерберг высказался за более активное правовое регулирование интернета

Ведомости
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Основатель Facebook Марк Цукерберг высказался за более активную роль правительств и регулирующих органов в процессе выработки норм и стандартов в интернете. Об этом говорится в его блоге, опубликованном на сайте компании.

По мнению основателя Facebook, обновление правил для интернета позволит сохранить лучшее, что в нем есть, – свободу самовыражения и дополнительные возможности для предпринимателей – и при этом поможет защитить людей от возможного вреда. Как пишет Цукерберг, новые стандарты необходимы в четырех областях: борьба с вредоносным контентом, обеспечение честных выборов, конфиденциальность и переносимость данных.

Интернет-компании должны нести ответственность за безопасность людей, отмечает основатель Facebook. Он признает, что невозможно удалить весь вредоносный контент из интернета, но более стандартизированный подход позволил бы выработать определенные правила и процессы, которые действовали бы на разных сервисах передачи данных. В связи с этим Цукерберг предлагает, чтобы стандарты, регулирующие распространение вредоносного контента в интернете, устанавливали сторонние органы. Это позволило бы создать систему, которая сведет к минимуму вредоносный контент, добавил он.

То же самое касается и политической рекламы, считает Цукерберг. По его словам, не всегда просто решить, что считать политической рекламой. «Наши системы были бы более эффективными, если бы регулирование создавало общие стандарты для проверки политических субъектов», – написал он. Кроме того, заключил основатель Facebook, единые регламенты могли бы помочь и в защите персональных данных пользователей.

Facebook – одна из крупнейших социальных сетей. Была основана в феврале 2004 г. 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).

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Технологии
Новости

«Техносерв» получил иск о банкротстве на 2 млрд рублей

Ведомости
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Управляющая компания «Сибэнергомаш» подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом «Техносерва АС», следует из картотеки арбитражных дел. Сумма требований по иску составляет почти 2 млрд руб., говорится в материалах.

Суд принял заявление «Сибэнергомаша» и назначил производство по делу. Последнее заседание должно было пройти 28 марта, но его результаты в базе данных суда еще не опубликованы.

Системный интегратор «Техносерв АС» полностью принадлежит «Группе «Техносерв». В прошлом году ВТБ выкупил 40% «Группы «Техносерв» у Алексея Ананьева, а потом взял в залог оставшиеся у него 49,99% компании. «Техносерв» не признает иск «Сибэнергомаша» и будет отстаивать свою позицию в суде, заявил «Ведомостям» представитель компании. Представитель ВТБ отказался от комментариев.

Связаться с «Сибэнергомашем» не удалось, как и с ее владельцем Андреем Субботиным. До ноября 2018 г. у «Сибэнергомаша» была доля в банке «Глобэкс», следует из данных Росстата, однако эта доля не превышала 0,01%. В ноябре 2018 г. «Глобэкс» присоединился к Связь-банку – сейчас оба банка контролируются «ВЭБ.РФ».

«Ведомости» ожидают комментарий от представителя «ВЭБ.РФ».

Политика
Новости

За первые три часа на выборах президента Украины проголосовали 16,5% избирателей

Ведомости
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Явка на выборах президента Украины к 11.00 по местному времени (совпадает с Москвой) составила 16,49%, свидетельствуют предварительные данные украинского Центризбиркома. Избирательные участки начали свою работу в 8.00 и закроются в 20.00. На выборах президента 2014 г. к 11.00 проголосовали 17,6% избирателей.

Один избирательный участок в Измаиле Одесской области до сих пор не открылся, сообщила журналистам председатель ЦИК Татьяна Слипачук. «Один избирательный участок, в отношении которого мы сейчас будем принимать решение, имеет проблемы», – приводит ее слова «РИА Новости». Слипачук пояснила, что на участке в Измаиле штамп не соответствует отправленному образцу.

С момента открытия избирательных участков украинская полиция уже получила более 150 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом. Об этом сообщается на странице МВД в Facebоok. Наибольшее число жалоб зафиксировано в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях и Киеве. В основном речь идет о незаконной агитации, попытках подкупа избирателей, повреждении бюллетеней или попытках вынести их из участка. По одному факту начато расследование по ст. 158-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное уничтожение избирательной документации).

В свою очередь национальная полиция Украины сообщила, что в Черниговской области задержан мужчина, который бросил бутылку с горючем веществом в сторону кабинок для голосования на одном из избирательных участков. Огонь сразу же потушили, никто не пострадал.

В воскресенье, 31 марта, на Украине проходят выборы президента. ЦИК зарегистрировал рекордное число кандидатов – 44. Однако пять из них снялись с выборов в пользу других политиков, поэтому на пост главы государства претендуют 39 кандидатов.

Президентская гонка на Украине. Как это было

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