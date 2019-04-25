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ВВП Южной Кореи показал худшую динамику за 10 лет

Экономика Южной Кореи в I квартале неожиданно снизилась и продемонстрировала наихудший результат с IV квартала 2008 г., сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на данные Банка Кореи. ВВП страны в январе – марте упал на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, отчитался ранее регулятор. В годовом выражении рост ВВП составил 1,8%, что является самым низким результатом с III квартала 2009 г.

Из данных Банка Кореи также следует, что в I квартале сократился экспорт, уменьшились инвестиции в строительство и производство. Государственные расходы в I квартале увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, но их вклад в рост ВВП составил лишь 0,7% против 1,2% за предыдущий период.

Замедление темпов роста ВВП носит временный характер, на экономику значительное влияние оказали «исключительные факторы», считает начальник департамента экономической статистики Банка Кореи Пак Ян Сю. «Это было вызвано временными факторами, такими как более высокая температура, чем в прошлом году, что привело к сокращению расходов на одежду», – сказал он на брифинге.

Комментируя государственные расходы, Пак Ян Сю заметил, что власти продолжат исполнять бюджет на год. «Остаток государственного бюджета из I квартала будет потрачен позже, и вклад государственных расходов в рост ВВП значительно возрастет», – заверил он. Говорить о негативной тенденции в южнокорейской экономике преждевременно, подчеркнул представитель Банка Кореи.

На прошлой неделе центробанк страны снизил прогноз роста ВВП в 2019 г. до 2,5%, темпов роста потребительских цен – до 1,1%. В январе экономический подъем по итогам года оценивался на уровне 2,6%, инфляция – в 1,4%.