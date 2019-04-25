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Медведев поручил проработать вопрос о компенсации за неполучение места в детсадах

Премьер Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о выплате за счет бюджетных средств компенсации родителям, чьи дети находятся в очереди на место в дошкольное образовательное учреждение, но еще не получили его, сообщается на сайте правительства.

Медведев адресовал поручение Минпросвещения, Минфину и Минэкономразвития. Ведомства должны доложить о результатах до 20 июля 2019 г.

Поручение дано по итогам отчета Медведева в Госдуме о работе правительства за 2018 г. Тогда замруководителя фракции партии «Справедливая Россия» Олег Нилов предложил выплачивать родителям до подхода очереди в детсад компенсацию в размере прожиточного минимума на ребенка.

Медведев ответил, что надо посчитать, сколько это будет стоить. При этом премьер заявил, что лучше строить больше детских садов, чтобы вообще этой проблемы не было.