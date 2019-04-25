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Госоператор отходов в июне определит пилотные проекты

Гос­компания «Российский экологический оператор» (РЭО) в июне определит первые 20 пилотных проектов, для которых планируется задействовать разные механизмы софинансирования, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«До 15 мая будет утвержден весь пакет нормативно-правовой документации, необходимой для полноценного функционирования компании», – заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Наблюдательный совет госкомпании утвердил на первом заседании бюджет организации на начало деятельности в размере 240 млн руб. Отмечается, что в штат компании войдет 262 человека. В состав наблюдательного совета публично-правовой компании входят зампред российского правительства Алексей Гордеев, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Новая госкомпания «Российский экологический оператор» была создана по распоряжению президента Владимира Путина в январе 2019 г. Она должна стимулировать переработку и снижение захоронения отходов, а к 2020 г. создать единую систему учета отходов. На создание госкомпании выделено более 75 млрд руб.

В 2016 г. в России образовались рекордные 5,4 млрд т отходов, 90% из них – промышленные. К 2030 г. должно перерабатываться 86% промышленных и 80% твердых коммунальных отходов (ТКО). Для этого нужно 5 трлн руб., из которых половину должны предоставить частные инвесторы, еще 25% – производители, в том числе выплачивая экологический сбор, еще 10% правительство планирует собрать за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду и штрафов за экологические нарушения.