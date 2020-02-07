Дерипаска назвал снижение ключевой ставки первой подножкой правительству
Миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал в своем Telegram-канале снижение ключевой ставки до 6%. По мнению бизнесмена, это «первая подножка» правительству премьера Михаила Мишустина и мина под национальные проекты.
«Первая подножка правительству Мишустина. Мина под национальные проекты и программу борьбы с бедностью. Грабеж Центральным банком промышленности и населения продолжается. Пристегните ремни»
Накануне заседания совета директоров ЦБ Дерипаска призывал регулятор к более решительным действиям и заявлял о необходимости снижения ключевой ставки «до адекватных глобальному тренду» 4,5%, а не на «позорные 0,25%». В качестве примера Дерипаска приводил Центробанк Тайланда, который 5 февраля понизил ставку до рекордно низкого уровня в 1%. «Если мы не хотим загнать российскую экономику в тупик, ждать нельзя», — подчеркивал Дерипаска.
Бизнесмен критикует ЦБ регулярно. Например, по его мнению, «Основные направления развития финансового рынка» – документ, оторванный от финансовой системы страны и «тех задач, которые президент поставил в послании Федеральному собранию». Только изменение мандата ЦБ, отход от «схоластической» задачи охранять инфляцию, переход к борьбе с бедностью, обеспечение условия для роста экономики не ниже 5% в год и создание рабочих мест способны обеспечить развитие страны, уверен Дерипаска.
Ранее сегодня, 7 февраля, совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 6%. Это шестое снижение подряд, его прогнозировало большинство аналитиков, опрошенных Reuters (15 из 24 экономистов). По прогнозу регулятора, инфляция по итогам 2020 г. составит 3,5-4%, то есть будет вблизи таргета в 4%.