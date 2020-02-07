Дерипаска назвал снижение ключевой ставки первой подножкой правительству

Бизнесмен критикует ЦБ регулярно. Например, по его мнению, «Основные направления развития финансового рынка» – документ, оторванный от финансовой системы страны и «тех задач, которые президент поставил в послании Федеральному собранию». Только изменение мандата ЦБ, отход от «схоластической» задачи охранять инфляцию, переход к борьбе с бедностью, обеспечение условия для роста экономики не ниже 5% в год и создание рабочих мест способны обеспечить развитие страны, уверен Дерипаска.