Greenpeace: из-за загрязнения воздуха мир теряет $8 млрд каждый день

Вызванные сжиганием угля, нефти и газа проблемы со здоровьем могут приводить к преждевременной смерти 4,5 млн людей в год со всей планеты, говорится в докладе. Примерно 40 000 детей младше пяти лет умирают из-за концентрации в воздухе мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2.5, которые образуются из диоксида азота, продукта горения топлива. По данным ВОЗ, эти частицы наиболее вредны для здоровья и повышают смертность. Из-за загрязняющего вещества РМ2.5 в мире каждый год берут около 1,8 млрд больничных дней, а это приводит к годовым экономическим издержкам в $101 млрд.