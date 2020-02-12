Greenpeace: из-за загрязнения воздуха мир теряет $8 млрд каждый день
Из-за загрязнения воздуха от горения ископаемого топлива мировая экономика ежедневно теряет $8 млрд, говорится в докладе Greenpeace. Потери достигают $2,9 трлн в год, или 3,3% мирового ВВП, подсчитали эксперты организации в Юго-Восточной Азии совместно с Центром исследований в области энергетики и чистого воздуха.
Самые высокие годовые потери, связанные с загрязнением воздуха от сжигания ископаемого топлива, несут Китай ($900 млрд), США ($600 млрд) и Индия ($150 млрд ), выяснили эксперты.
Вызванные сжиганием угля, нефти и газа проблемы со здоровьем могут приводить к преждевременной смерти 4,5 млн людей в год со всей планеты, говорится в докладе. Примерно 40 000 детей младше пяти лет умирают из-за концентрации в воздухе мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2.5, которые образуются из диоксида азота, продукта горения топлива. По данным ВОЗ, эти частицы наиболее вредны для здоровья и повышают смертность. Из-за загрязняющего вещества РМ2.5 в мире каждый год берут около 1,8 млрд больничных дней, а это приводит к годовым экономическим издержкам в $101 млрд.
«Каждый год загрязнение воздуха от ископаемого топлива уносит миллионы жизней, увеличивает риск инсульта, рака легких, астмы и стоит нам триллионы долларов. Но это проблема, которую мы знаем, как решить: путем перехода на возобновляемые источники энергии, поэтапного отказа от дизельных и бензиновых автомобилей и развития общественного транспорта»
Если меры по снижению выбросов парниковых газов не будут приняты, глобальная температуры планеты может подняться на 2 градуса к 2050 г., что приведет к сокращению мирового ВВП на 2,5–7,5%, напоминает Bloomberg со ссылкой на ноябрьский доклад экономистов из Оксфорда.
В декабре 2019 г. Организация экономического сотрудничества и развития заявила, что загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3% ВВП в 2015 г., а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП.