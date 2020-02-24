Цены на нефть и биржевые индексы Азии упали из-за экспансии коронавируса

Золото продолжило расти в цене и выросло на 1%, почти до $1660 за тройскую унцию. Это самый высокий уровень мировых цен более чем за семь лет, отмечает FT. По мнению Роберта Карнелла, главного экономиста по Азиатско-Тихоокеанскому региону ING, трейдеры будут внимательно следить за европейскими усилиями по сдерживанию эпидемии в ближайшие дни. По его оценке, фондовые рынки в США, которые достигли максимумов на минувшей неделе, «медленно пробуждаются к тому, что что-то идет не так».