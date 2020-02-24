Цены на нефть и биржевые индексы Азии упали из-за экспансии коронавируса
Цены на нефть и азиатские биржевые индексы (за исключением Японии) упали из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции (Covid-19) за пределами Китая. При этом золото снова выросло в цене, до семилетнего максимума за унцию, пишет The Financial Times.
В начале торгов в Азии в понедельник, 24 февраля, цена нефти марки Brent упала на 3,1% до $56,68 за баррель, а фьючерсы S&P 500 снизились на 1,3%, отмечает издание. Южнокорейский индекс Kospi упал на 3%, в то время как курс южнокорейской воны снизился на 0,6% по отношению к американскому доллару. Гонконгский индекс Hang Seng просел на 1,2%, а австралийский индекс S&P/ASX 200 – на 2,2%.
Австралийский доллар торговался на уровне $0,6607 против своего американского аналога, на 11-летнем минимуме. Китайский индекс CSI 300 (Шанхай и Шэньчжэнь) для листинговых акций понизился на 0,7%, а офшорный юань ослаб на 0,1% до 7,0361 за доллар. На японских рынках торгов 24 февраля не было из-за национального праздника.
Золото продолжило расти в цене и выросло на 1%, почти до $1660 за тройскую унцию. Это самый высокий уровень мировых цен более чем за семь лет, отмечает FT. По мнению Роберта Карнелла, главного экономиста по Азиатско-Тихоокеанскому региону ING, трейдеры будут внимательно следить за европейскими усилиями по сдерживанию эпидемии в ближайшие дни. По его оценке, фондовые рынки в США, которые достигли максимумов на минувшей неделе, «медленно пробуждаются к тому, что что-то идет не так».