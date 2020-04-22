Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева
Центробанк попросил Минэкономразвития ограничить информационную активность бывшего советника президента, министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева. Об этом сообщил «Интерфакс» и подтвердил «Ведомостям» собеседник, знакомый с перепиской. На прошлой неделе Глазьев обвинил ЦБ в мартовском падении рубля и предложил ввести налог на операции с иностранной валютой, что, по его мнению, поможет в борьбе со спекулянтами.
Представитель ЦБ от комментариев отказался, его коллеги из Минэкономразвития и ЕЭК не ответили на запрос.
Обращение Глазьева, «содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России», передал собеседник «Интерфакса» цитату из письма. Регулятор предложил министерству «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» Глазьева как члена коллегии ЕЭК от России.
Глазьев неоднократно поднимал тему борьбы с валютными спекуляциями, а правительство его предложения не поддерживало. Идея лишь преподносится как справедливая, но на деле сложно отделить спекулятивные операции от обычных, говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Если компания размещает ценные бумаги и их выкупают инвесторы, то стороны и так платят налоги в бюджет, а дополнительный обязательный платеж приведет к двойному налогообложению. Могут возникнуть и сложности с администрированием – вычленить отдельно спекулятивные операции очень трудно, проходит огромное число сделок, в том числе и электронных, которые проводятся в доли секунды. Определить, с какой суммы взимать налог, можно будет по итоговой отчетности, но это приведет к увеличению стоимости финансовых операций и затруднит работу компаний и инвесторов, предупреждает Тихомиров.