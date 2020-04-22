Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева

Глазьев неоднократно поднимал тему борьбы с валютными спекуляциями, а правительство его предложения не поддерживало. Идея лишь преподносится как справедливая, но на деле сложно отделить спекулятивные операции от обычных, говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Если компания размещает ценные бумаги и их выкупают инвесторы, то стороны и так платят налоги в бюджет, а дополнительный обязательный платеж приведет к двойному налогообложению. Могут возникнуть и сложности с администрированием – вычленить отдельно спекулятивные операции очень трудно, проходит огромное число сделок, в том числе и электронных, которые проводятся в доли секунды. Определить, с какой суммы взимать налог, можно будет по итоговой отчетности, но это приведет к увеличению стоимости финансовых операций и затруднит работу компаний и инвесторов, предупреждает Тихомиров.