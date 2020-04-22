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Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева

Ведомости

Центробанк попросил Минэкономразвития ограничить информационную активность бывшего советника президента, министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева. Об этом сообщил «Интерфакс» и подтвердил «Ведомостям» собеседник, знакомый с перепиской. На прошлой неделе Глазьев обвинил ЦБ в мартовском падении рубля и предложил ввести налог на операции с иностранной валютой, что, по его мнению, поможет в борьбе со спекулянтами. 

Представитель ЦБ от комментариев отказался, его коллеги из Минэкономразвития и ЕЭК не ответили на запрос. 

Обращение Глазьева, «содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России», передал собеседник «Интерфакса» цитату из письма. Регулятор предложил министерству «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» Глазьева как члена коллегии ЕЭК от России.

Глазьев неоднократно поднимал тему борьбы с валютными спекуляциями, а правительство его предложения не поддерживало. Идея лишь преподносится как справедливая, но на деле сложно отделить спекулятивные операции от обычных, говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Если компания размещает ценные бумаги и их выкупают инвесторы, то стороны и так платят налоги в бюджет, а дополнительный обязательный платеж приведет к двойному налогообложению. Могут возникнуть и сложности с администрированием – вычленить отдельно спекулятивные операции очень трудно, проходит огромное число сделок, в том числе и электронных, которые проводятся в доли секунды. Определить, с какой суммы взимать налог, можно будет по итоговой отчетности, но это приведет к увеличению стоимости финансовых операций и затруднит работу компаний и инвесторов, предупреждает Тихомиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных