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Ректор ВШЭ предупредил о риске резкого обеднения среднего класса в России

Ведомости

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, станет причиной сокращения среднего класса, заявил в интервью РБК ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. По его словам, доходы будут падать у всех слоев общества. Однако при этом богатые, которые обеднеют, все равно останутся богатыми, а бедные так и будут бедными. «Для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — считает Кузьминов.

По его словам, такая тенденция в первую очередь коснется экономики услуг, в том числе интеллектуальных, и экономики впечатлений, дававших поле деятельности для развития новых креативных проектов. От распространения коронавируса больше всего пострадала сфера услуг, сказал он. «Крупные города в наибольшей степени пострадали от COVID19, у них в наибольшей степени остановилась экономика», — добавил ректор.

Согласно базовому сценарию ВШЭ, в 2020 г. уровень безработицы в России составит 8%.

Пессимистический вариант прогноза предусматривает безработицу по итогам текущего года на уровне 9,5%, в 2021 г. она вырастет до 9,8% и будет сохраняться на высоких уровнях из-за слабого восстановительного роста экономики. Общая численность занятых в 2024 г. все еще будет существенно отставать от показателей 2019 г., безработица будет вдвое превышать докризисный уровень 2019 г. и составит 8,1%, отметил ректор.

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По его словам, впервые мир согласился потерять 5–7% ВВП для того, чтобы пожилые люди и имеющие хронические заболевания могли на 3 – 5 лет прожить дольше. «Это колоссальное моральное движение», — сказал Кузьминов.

В середине марта президент Владимир Путин, ссылаясь на оценку Всемирного банка, заявил, что более 70% россиян можно отнести к среднему классу. По его словам, одной из задач властей является укрепление положения и повышение доходов среднего класса. Глава государства также отметил, что в каждой стране понятие «средний класс» свое. Неправильно сравнивать средний класс в России с уровнем жизни во Франции, Германии или США, так как к среднему классу, по методике Всемирного банка, относятся люди с доходом в полтора раза превышающим МРОТ, отметил президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных