Ректор ВШЭ предупредил о риске резкого обеднения среднего класса в России

В середине марта президент Владимир Путин, ссылаясь на оценку Всемирного банка, заявил, что более 70% россиян можно отнести к среднему классу. По его словам, одной из задач властей является укрепление положения и повышение доходов среднего класса. Глава государства также отметил, что в каждой стране понятие «средний класс» свое. Неправильно сравнивать средний класс в России с уровнем жизни во Франции, Германии или США, так как к среднему классу, по методике Всемирного банка, относятся люди с доходом в полтора раза превышающим МРОТ, отметил президент.