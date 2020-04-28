Ректор ВШЭ предупредил о риске резкого обеднения среднего класса в России
Экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, станет причиной сокращения среднего класса, заявил в интервью РБК ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. По его словам, доходы будут падать у всех слоев общества. Однако при этом богатые, которые обеднеют, все равно останутся богатыми, а бедные так и будут бедными. «Для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — считает Кузьминов.
По его словам, такая тенденция в первую очередь коснется экономики услуг, в том числе интеллектуальных, и экономики впечатлений, дававших поле деятельности для развития новых креативных проектов. От распространения коронавируса больше всего пострадала сфера услуг, сказал он. «Крупные города в наибольшей степени пострадали от COVID19, у них в наибольшей степени остановилась экономика», — добавил ректор.
Согласно базовому сценарию ВШЭ, в 2020 г. уровень безработицы в России составит 8%.
Пессимистический вариант прогноза предусматривает безработицу по итогам текущего года на уровне 9,5%, в 2021 г. она вырастет до 9,8% и будет сохраняться на высоких уровнях из-за слабого восстановительного роста экономики. Общая численность занятых в 2024 г. все еще будет существенно отставать от показателей 2019 г., безработица будет вдвое превышать докризисный уровень 2019 г. и составит 8,1%, отметил ректор.
По его словам, впервые мир согласился потерять 5–7% ВВП для того, чтобы пожилые люди и имеющие хронические заболевания могли на 3 – 5 лет прожить дольше. «Это колоссальное моральное движение», — сказал Кузьминов.
В середине марта президент Владимир Путин, ссылаясь на оценку Всемирного банка, заявил, что более 70% россиян можно отнести к среднему классу. По его словам, одной из задач властей является укрепление положения и повышение доходов среднего класса. Глава государства также отметил, что в каждой стране понятие «средний класс» свое. Неправильно сравнивать средний класс в России с уровнем жизни во Франции, Германии или США, так как к среднему классу, по методике Всемирного банка, относятся люди с доходом в полтора раза превышающим МРОТ, отметил президент.