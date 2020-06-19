Власти подтвердили отмену Восточного экономического форума в 2020 году

Восточный экономический форум был учрежден президентом в 2015 г. Он проводится во Владивостоке для стимулирования иностранных инвестиций на Дальнем Востоке и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В первом форуме приняли участие 4000 человек, в прошлом году было зарегистрировано 8500 участников из 65 стран мира.