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Власти подтвердили отмену Восточного экономического форума в 2020 году

Ведомости

Восточный экономический форум в 2020 г. не состоится, сообщил «Росконгресс», занимающийся организацией мероприятия. В следующий раз форум пройдет только в сентябре 2021 г.

Об отмене Восточного экономического форума, запланированного на 2–5 сентября 2020 г., ранее сообщили источники РБК. Два собеседника агентства, близкие к «Росконгрессу», допускали перенос части деловой программы в онлайн-формат.

Восточный экономический форум был учрежден президентом в 2015 г. Он проводится во Владивостоке для стимулирования иностранных инвестиций на Дальнем Востоке и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В первом форуме приняли участие 4000 человек, в прошлом году было зарегистрировано 8500 участников из 65 стран мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных