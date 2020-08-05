Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
Минфин России направил письмо коллегам из Нидерландов с предложением повысить до 15% ставку налога на дивиденды и процентные доходы, получаемые из России, сообщила компания KPMG. Информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе российского Минфина.
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», — говорится в сообщении KPMG. Отмечается, что в случае отказа Нидерландов от предложения Россия оставляет за собой право выйти из соглашения в одностороннем порядке.
Ранее аналогичные письма от России получили Кипр, Мальта и Люксембург.
В марте президент Владимир Путин предложил повысить ставку налога на выводимые за рубеж доходы до 15%. Если страны откажутся скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения, Россия из них выйдет, заявлял президент.
Как пояснил Минфин, «налог на дивиденды» начнет действовать с доходов за 2021 г. Его задача – обложить доходы, налоговую нагрузку на которые получатели дивидендов целенаправленно снижают. Изменения не затронут процентные доходы, выплачиваемые по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками.