Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», — говорится в сообщении KPMG. Отмечается, что в случае отказа Нидерландов от предложения Россия оставляет за собой право выйти из соглашения в одностороннем порядке.