Доплаты медикам за работу с больными COVID-19 хотят продлить на 2021 год
Правительство России рассматривает возможность продления на 2021 г. дополнительных выплат медикам, которые работают с пациентами с COVID-19, заявил на собрании фракции «Единая Россия» в Госдуме министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Договорились о том, что мы сконцентрируем наше внимание на более точном определении времени, когда медицинские работники (будут. — прим. ред.) работать непосредственно в опасной зоне, и именно за эту работу, за это время работы необходимо выплачивать дополнительные средства стимулирования. Поэтому сейчас правительство РФ готовит соответствующие предложения», — сказал глава ведомства (цитата по ТАСС).
В случае реализации данной инициативы средства будут взяты из резервного фонда правительства, пояснил Силуанов. Он подчеркнул, что необходимый резерв на следующий год уже предусмотрен.
По поручению президента России Владимира Путина медики получают дополнительные выплаты за работу с людьми, заболевшими COVID-19. Для врачей стационаров предусмотрены выплаты в размере 80 000 руб. в месяц, среднего медперсонала и врачей скорой помощи — 50 000 руб., младшего медперсонала и водителей скорой — по 25 000 руб.
Наблюдаемый сейчас прирост заболевания коронавирусом в России превышает весенние показатели. 20 октября в стране было зафиксировано рекордное за все время пандемии число людей, у которых за сутки был выявлен коронавирус — 16 319 человек. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 22 октября, за последние 24 часа в России обнаружили 15 971 заболевших COVID-19. Общее число заражений достигло 1 463 306, а смертей — 25 242.