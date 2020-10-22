Доплаты медикам за работу с больными COVID-19 хотят продлить на 2021 год

«Договорились о том, что мы сконцентрируем наше внимание на более точном определении времени, когда медицинские работники (будут. — прим. ред.) работать непосредственно в опасной зоне, и именно за эту работу, за это время работы необходимо выплачивать дополнительные средства стимулирования. Поэтому сейчас правительство РФ готовит соответствующие предложения», — сказал глава ведомства (цитата по ТАСС).