Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Минздрав анонсировал новую систему стимулирующих выплат медикам

Ведомости

Минздрав готовит документы для изменения системы стимулирующих выплат медицинскому персоналу, работающему с пациентами, больными коронавиурсом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время видеоконференции с депутатами Госдумы. Трансляция велась на YouTube-канале комитета по охране здоровья нижней палаты парламента. 

По словам министра, с просьбами пересмотреть существующий порядок начисления стимулирующих выплат неоднократно обращались сами медики, считающие, что премии нужно распределять в зависимости от отработанного времени, так что ведомство проработало переход на новую систему. «Готовятся документы, да», — сказал Мурашко, отвечая на вопрос о внедрении новой системы выплат с ноября. 

С предложением изменить систему стимулирующих выплат медработникам, работающих с пациентами с коронавирусом, на более справедливую в конце сентября выступила вице-премьер Татьяна Голикова. В частности, она предложила платить больше ранее утвержденных 80 000 руб. тем медикам, кто отработал больше 21 смены и установить такой порядок до конца 2020 г. Она отметила, что в 2021 году вопрос о дополнительной оплате труда медиков будет рассмотрен, исходя из эпидситуации.

Стимулирующие выплаты для врачей и медперсонала, работающего с пациентами, больными коронавирусом, утвердил в апреле президент России Владимир Путин . Врачи стационаров получают выплату в размере 80 000 руб. в месяц, средний медперсонал – 50 000 руб., младший – по 25 000 руб. Врачи скорой помощи получают выплату в размере 50 000 руб. в месяц, водители скорой, средний и младший медперсонал – по 25 000 руб. Выплаты были рассчитаны на три месяца, до августа. В августе премьер-министр Михаил Мишустин продлил действие этой меры, а на продолжение выплат в сентябре были выделены дополнительные 22 млрд руб. 

Ранее по теме: Голикова предложила изменить систему начисления допвыплат медикам

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных