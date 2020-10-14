Минздрав анонсировал новую систему стимулирующих выплат медикам

С предложением изменить систему стимулирующих выплат медработникам, работающих с пациентами с коронавирусом, на более справедливую в конце сентября выступила вице-премьер Татьяна Голикова. В частности, она предложила платить больше ранее утвержденных 80 000 руб. тем медикам, кто отработал больше 21 смены и установить такой порядок до конца 2020 г. Она отметила, что в 2021 году вопрос о дополнительной оплате труда медиков будет рассмотрен, исходя из эпидситуации.