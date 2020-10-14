Минздрав анонсировал новую систему стимулирующих выплат медикам
Минздрав готовит документы для изменения системы стимулирующих выплат медицинскому персоналу, работающему с пациентами, больными коронавиурсом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время видеоконференции с депутатами Госдумы. Трансляция велась на YouTube-канале комитета по охране здоровья нижней палаты парламента.
По словам министра, с просьбами пересмотреть существующий порядок начисления стимулирующих выплат неоднократно обращались сами медики, считающие, что премии нужно распределять в зависимости от отработанного времени, так что ведомство проработало переход на новую систему. «Готовятся документы, да», — сказал Мурашко, отвечая на вопрос о внедрении новой системы выплат с ноября.
С предложением изменить систему стимулирующих выплат медработникам, работающих с пациентами с коронавирусом, на более справедливую в конце сентября выступила вице-премьер Татьяна Голикова. В частности, она предложила платить больше ранее утвержденных 80 000 руб. тем медикам, кто отработал больше 21 смены и установить такой порядок до конца 2020 г. Она отметила, что в 2021 году вопрос о дополнительной оплате труда медиков будет рассмотрен, исходя из эпидситуации.
Стимулирующие выплаты для врачей и медперсонала, работающего с пациентами, больными коронавирусом, утвердил в апреле президент России Владимир Путин . Врачи стационаров получают выплату в размере 80 000 руб. в месяц, средний медперсонал – 50 000 руб., младший – по 25 000 руб. Врачи скорой помощи получают выплату в размере 50 000 руб. в месяц, водители скорой, средний и младший медперсонал – по 25 000 руб. Выплаты были рассчитаны на три месяца, до августа. В августе премьер-министр Михаил Мишустин продлил действие этой меры, а на продолжение выплат в сентябре были выделены дополнительные 22 млрд руб.