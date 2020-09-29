Голикова предложила изменить систему начисления допвыплат медикам

Вице-премьер пояснила, что врач стационара получает стумилирующую выплату в размере 80 000 рублей в месяц. В месяц врач отрабатывает примерно 21 смену, значит, размер выплаты за одну смену составляет 3880 руб. Голикова предлагает установить систему оплаты труда медиков, исходя из количества отработанных смен и стоимости одной смены. Если врач отработает больше 21 смены в месяц, он должен получить большую выплату, добавила Голикова. При этом главврачи больниц будут учитывать количество часов смены, отработанных с пациентами с коронавирусом. По мнению вице-премьера, такой подход к назначению выплат медикам «более социально-выверенный» и более справедливый.