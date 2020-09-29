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Голикова предложила изменить систему начисления допвыплат медикам

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Стимулирующие выплаты медработникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, предлагается выплачивать за фактически отработанные смены, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».

«Было предложено, чтобы мы все-таки вернулись к обсуждению вопроса и предложили вам более справедливую систему оплаты труда, которая базируется на фактически отработанном времени, то есть времени работы за соответствующую смену», — сказала Голикова.

Вице-премьер пояснила, что врач стационара получает стумилирующую выплату в размере 80 000 рублей в месяц. В месяц врач отрабатывает примерно 21 смену, значит, размер выплаты за одну смену составляет 3880 руб. Голикова предлагает установить систему оплаты труда медиков, исходя из количества отработанных смен и стоимости одной смены. Если врач отработает больше 21 смены в месяц, он должен получить большую выплату, добавила Голикова. При этом главврачи больниц будут учитывать количество часов смены, отработанных с пациентами с коронавирусом. По мнению вице-премьера, такой подход к назначению выплат медикам «более социально-выверенный» и более справедливый.

Голикова предложила распространить такую систему оплаты труда до конца 2020 года. Она отметила, что в 2021 году вопрос о дополнительной оплате труда медиков будет рассмотрен, исходя из эпидситуации. В целом меру предлагается распространить на врачей, средний и младший медперсонал стационаров, поликлиник и скорой помощи и на водителей скорой помощи.

Президент России Владимир Путин заявил, что «ничего против не имеет». Путин предложил оставить в октябре 2020 года прежний порядок начисления выплат, затем согласовать новый. 

Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести стимулирующие выплаты для медиков за работу с пациентами с коронавирусом. Врачи стационаров получают выплату в размере 80 000 руб. в месяц, средний медперсонал – 50 000 руб., младший – по 25 000 руб. Врачи скорой помощи получают выплату в размере 50 000 руб. в месяц, водители скорой, средний и младший медперсонал – по 25 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных