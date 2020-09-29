Голикова предложила изменить систему начисления допвыплат медикам
Стимулирующие выплаты медработникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, предлагается выплачивать за фактически отработанные смены, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».
«Было предложено, чтобы мы все-таки вернулись к обсуждению вопроса и предложили вам более справедливую систему оплаты труда, которая базируется на фактически отработанном времени, то есть времени работы за соответствующую смену», — сказала Голикова.
Вице-премьер пояснила, что врач стационара получает стумилирующую выплату в размере 80 000 рублей в месяц. В месяц врач отрабатывает примерно 21 смену, значит, размер выплаты за одну смену составляет 3880 руб. Голикова предлагает установить систему оплаты труда медиков, исходя из количества отработанных смен и стоимости одной смены. Если врач отработает больше 21 смены в месяц, он должен получить большую выплату, добавила Голикова. При этом главврачи больниц будут учитывать количество часов смены, отработанных с пациентами с коронавирусом. По мнению вице-премьера, такой подход к назначению выплат медикам «более социально-выверенный» и более справедливый.
Голикова предложила распространить такую систему оплаты труда до конца 2020 года. Она отметила, что в 2021 году вопрос о дополнительной оплате труда медиков будет рассмотрен, исходя из эпидситуации. В целом меру предлагается распространить на врачей, средний и младший медперсонал стационаров, поликлиник и скорой помощи и на водителей скорой помощи.
Президент России Владимир Путин заявил, что «ничего против не имеет». Путин предложил оставить в октябре 2020 года прежний порядок начисления выплат, затем согласовать новый.
Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести стимулирующие выплаты для медиков за работу с пациентами с коронавирусом. Врачи стационаров получают выплату в размере 80 000 руб. в месяц, средний медперсонал – 50 000 руб., младший – по 25 000 руб. Врачи скорой помощи получают выплату в размере 50 000 руб. в месяц, водители скорой, средний и младший медперсонал – по 25 000 руб.