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Credit Suisse оценил снижение благосостояния россиян во время пандемии

Ведомости

Благосостояние россиян в долларовом выражении снизилось за время пандемии на 10%, следует из ежегодного доклада швейцарского банка Credit Suisse о богатстве в мире.

Credit Suisse оценивает благосостояния домохозяйств, учитывая капитализацию фондового рынка страны, цены на жилье, валютные курсы и изменение ВВП в долларовом эквиваленте. На оценки богатства домохозяйств россиян повлияло то, что за первую половину 2020 г, рубль упал к доллару на 13%.

«Снижение обменного курса было большим фактором в снижении богатства домохозяйств, которое мы оцениваем для России (-10,7%), Норвегии (-11,5%), Мексики (-14,2%), Южной Африки (-21,8%) и Бразилии (-24,4%)», — говорится в докладе. В то же время домохозяйства Украины обеднели на 8-9%, Великобритании, Турции на 6-7% Австралии и Венгрии — на 4-5%.

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Максимально, по оценкам Credit Suisse, за пандемию обеднели граждане Мексики (-14,2%), ЮАР (-21,8%) и Бразилии (-24,4%).

В конце сентября Росстат опубликовал статистику за второй квартал 2020 г. Согласно данным ведомства, количество людей, чей доход оказался ниже прожиточного минимума (11 468 руб.), выросло на 1,3 млн человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 19,9 млн человек, сообщил Росстат. Таким образом, бедными по итогам полугодия оказались 13,6% всех россиян – почти каждый седьмой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных