Credit Suisse оценил снижение благосостояния россиян во время пандемии

В конце сентября Росстат опубликовал статистику за второй квартал 2020 г. Согласно данным ведомства, количество людей, чей доход оказался ниже прожиточного минимума (11 468 руб.), выросло на 1,3 млн человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 19,9 млн человек, сообщил Росстат. Таким образом, бедными по итогам полугодия оказались 13,6% всех россиян – почти каждый седьмой.