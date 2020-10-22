Credit Suisse оценил снижение благосостояния россиян во время пандемии
Благосостояние россиян в долларовом выражении снизилось за время пандемии на 10%, следует из ежегодного доклада швейцарского банка Credit Suisse о богатстве в мире.
Credit Suisse оценивает благосостояния домохозяйств, учитывая капитализацию фондового рынка страны, цены на жилье, валютные курсы и изменение ВВП в долларовом эквиваленте. На оценки богатства домохозяйств россиян повлияло то, что за первую половину 2020 г, рубль упал к доллару на 13%.
«Снижение обменного курса было большим фактором в снижении богатства домохозяйств, которое мы оцениваем для России (-10,7%), Норвегии (-11,5%), Мексики (-14,2%), Южной Африки (-21,8%) и Бразилии (-24,4%)», — говорится в докладе. В то же время домохозяйства Украины обеднели на 8-9%, Великобритании, Турции на 6-7% Австралии и Венгрии — на 4-5%.
Максимально, по оценкам Credit Suisse, за пандемию обеднели граждане Мексики (-14,2%), ЮАР (-21,8%) и Бразилии (-24,4%).
В конце сентября Росстат опубликовал статистику за второй квартал 2020 г. Согласно данным ведомства, количество людей, чей доход оказался ниже прожиточного минимума (11 468 руб.), выросло на 1,3 млн человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 19,9 млн человек, сообщил Росстат. Таким образом, бедными по итогам полугодия оказались 13,6% всех россиян – почти каждый седьмой.