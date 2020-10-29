Решетников назвал условие выхода России на темп роста ВВП выше 3%
Российская экономика выйдет на рост выше 3% при условии привлечения частных инвестиций, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовёт».
«Для выхода российской экономики на темпы роста выше 3% государственных расходов недостаточно. Основой роста должны быть частные инвестиции и частный капитал. Основной вопрос сегодня, как создать условия для частного капитала», — отметил глава МЭР.
По его словам, бизнес предъявляет запрос на расширение поддержки со стороны государства, однако уже на принятые меры предприниматели отреагировали позитивно, решив начать новые инвестиционные проекты.
Решетников отметил, что в России много секторов, которые могут стимулировать экономический рост: туризм, IT, нефтегазовый сектор, освоение минеральных ресурсов, развитие Восточного полигона — БАМа и Транссиба. Решетников подчеркнул, что в плане реализации этих проектов правительство делает ставку и на регионы, которые «умеют предметно работать с инвесторами».