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Решетников назвал условие выхода России на темп роста ВВП выше 3%

Ведомости

Российская экономика выйдет на рост выше 3% при условии привлечения частных инвестиций, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовёт».

«Для выхода российской экономики на темпы роста выше 3% государственных расходов недостаточно. Основой роста должны быть частные инвестиции и частный капитал. Основной вопрос сегодня, как создать условия для частного капитала», — отметил глава МЭР. 

По его словам, бизнес предъявляет запрос на расширение поддержки со стороны государства, однако уже на принятые меры предприниматели отреагировали позитивно, решив начать новые инвестиционные проекты.

Решетников отметил, что в России много секторов, которые могут стимулировать экономический рост: туризм, IT, нефтегазовый сектор, освоение минеральных ресурсов, развитие Восточного полигона — БАМа и Транссиба. Решетников подчеркнул, что в плане реализации этих проектов правительство делает ставку и на регионы, которые «умеют предметно работать с инвесторами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных