Решетников назвал условие выхода России на темп роста ВВП выше 3%

Решетников отметил, что в России много секторов, которые могут стимулировать экономический рост: туризм, IT, нефтегазовый сектор, освоение минеральных ресурсов, развитие Восточного полигона — БАМа и Транссиба. Решетников подчеркнул, что в плане реализации этих проектов правительство делает ставку и на регионы, которые «умеют предметно работать с инвесторами».