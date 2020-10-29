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Костин предложил Путину активнее использовать средства ФНБ для инвестиций

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Председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил увеличить инвестиции за счет более активного использования средств Фонда национального благосостояния. 

«По методике Международного валютного фонда до 40% долга считается в принципе приемлемой уровнем, который не является опасным. Не проводим ли мы слишком консервативную политику в этой области? Не могли бы мы все-таки увеличить расходы именно на инвестиционные проекты в данном случае за счет увеличения госдолга и более активного раскассирования Фонда национального благосостояния, который мы вроде на черный день храним, и он наступает вроде, и время тратить его?», — сказал Костин, обращаясь к президенту России Владимиру Путину в ходе инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».

В ответ глава государства отметил, что российские власти уже расходуют средства ФНБ.

«Ответ положительный: могли бы, да. Вторая часть этого вопроса, которая не прозвучала: а нужно это делать сейчас или нет?  Я вам скажу: мы это делаем. Но эти меры поддержки, о которых я много раз говорил и о которых, наверное, сегодня еще пойдет речь, и прежде всего, это связано с поддержкой отдельных отраслей, с поддержкой граждан РФ, наших семей, прежде всего, семей с детьми — откуда эти деньги взялись? Они как раз из резервного фонда», — сказал Путин.

По словам президента, нынешний умеренный уровень дефицита бюджета обусловлен использованием резервных фондов, в том числе ФНБ.

В сентябре текущего года глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил направить средства ФНБ на поддержку бедного населения России, чтобы остановить рост доли малоимущих. Он отметил, что с начала года ФНБ с учетом расходов увеличился почти на 3 трлн руб. В августе 2020 г. на покрытие дефицита бюджета из ФНБ было направлено 3,6 млрд руб. По итогам года планируется потратить около 350 млрд руб. на замещение выпадающих нефтегазовых доходов бюджета. Расходование средств фонда Кудрин назвал «очень консервативным», в соответствии с бюджетным правилом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных