Костин предложил Путину активнее использовать средства ФНБ для инвестиций

«Ответ положительный: могли бы, да. Вторая часть этого вопроса, которая не прозвучала: а нужно это делать сейчас или нет? Я вам скажу: мы это делаем. Но эти меры поддержки, о которых я много раз говорил и о которых, наверное, сегодня еще пойдет речь, и прежде всего, это связано с поддержкой отдельных отраслей, с поддержкой граждан РФ, наших семей, прежде всего, семей с детьми — откуда эти деньги взялись? Они как раз из резервного фонда», — сказал Путин.