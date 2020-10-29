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Путин ответил на слова Костина о замене частных концессий государственными

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Концессии государственных компаний не исключают привлечения частных инвестиций, заявил президент России Владимир Путин, комментируя слова председателя правления ВТБ Андрея Костина о том, что «правительство хочет несколько сместить акцент и заменить частные концессии на концессии государственных предприятий, выпускающих инфраструктурные облигации». 

«Конечно. Но главная-то наша цель – привлечение частных инвестиций, в том числе иностранных частных инвестиций», — сказал Путин в ходе инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», отвечая на вопрос Костина о том, имеют ли частные концессии право на жизнь в России и будут ли они поддерживаться государством.

«Когда мы говорим об инфраструктурных облигациях крупных наших компаний, имея в виду положительный опыт, скажем, той же самой компании РЖД, которая выпустила бессрочные, “вечные”, облигации, люди с удовольствием вкладывают в эти инструменты свои деньги», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, такие инвестиции гарантированы государством, так как РЖД является крупнейшей компанией, без которой невозможно представить эффективную деятельность всей экономики.

«Но это совсем не исключает необходимости привлечения частных инвестиций, в том числе в инфраструктуру. А мы так и делаем», — подчеркнул Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных