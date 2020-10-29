Путин ответил на слова Костина о замене частных концессий государственными
Концессии государственных компаний не исключают привлечения частных инвестиций, заявил президент России Владимир Путин, комментируя слова председателя правления ВТБ Андрея Костина о том, что «правительство хочет несколько сместить акцент и заменить частные концессии на концессии государственных предприятий, выпускающих инфраструктурные облигации».
«Конечно. Но главная-то наша цель – привлечение частных инвестиций, в том числе иностранных частных инвестиций», — сказал Путин в ходе инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», отвечая на вопрос Костина о том, имеют ли частные концессии право на жизнь в России и будут ли они поддерживаться государством.
«Когда мы говорим об инфраструктурных облигациях крупных наших компаний, имея в виду положительный опыт, скажем, той же самой компании РЖД, которая выпустила бессрочные, “вечные”, облигации, люди с удовольствием вкладывают в эти инструменты свои деньги», — подчеркнул глава государства.
По словам Путина, такие инвестиции гарантированы государством, так как РЖД является крупнейшей компанией, без которой невозможно представить эффективную деятельность всей экономики.
«Но это совсем не исключает необходимости привлечения частных инвестиций, в том числе в инфраструктуру. А мы так и делаем», — подчеркнул Путин.