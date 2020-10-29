Путин ответил на слова Костина о замене частных концессий государственными

«Конечно. Но главная-то наша цель – привлечение частных инвестиций, в том числе иностранных частных инвестиций», — сказал Путин в ходе инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», отвечая на вопрос Костина о том, имеют ли частные концессии право на жизнь в России и будут ли они поддерживаться государством.