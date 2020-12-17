Путин пообещал выплатить всем семьям с детьми до 7 лет по 5 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин пообещал выплатить по 5 тыс. руб. всем российским семьям с детьми до семи лет. Об этом он сказал на ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».
«Всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по 5000 рублей. Каждому ребенку в семье, где есть дети от нуля до семи лет включительно», — сказал Путин.
Президент отметил, что обсудил этот вопрос с правительством и своей администрацией, «и мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок».
Ранее сегодня Путин заявил, что пособие на детей 3-7 лет увеличится в два раза — до 100% прожиточного минимума ребенка в регионе с 1 января 2021 г. для семей, в которых подушевой доход не достиг прожиточного минимума.