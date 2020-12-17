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Путин пообещал выплатить всем семьям с детьми до 7 лет по 5 тыс. рублей

Ведомости

Президент России Владимир Путин пообещал выплатить по 5 тыс. руб. всем российским семьям с детьми до семи лет. Об этом он сказал на ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

«Всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по 5000 рублей. Каждому ребенку в семье, где есть дети от нуля до семи лет включительно», — сказал Путин.

Президент отметил, что обсудил этот вопрос с правительством и своей администрацией, «и мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок».

Ранее сегодня Путин заявил, что пособие на детей 3-7 лет увеличится в два раза — до 100% прожиточного минимума ребенка в регионе с 1 января 2021 г. для семей, в которых подушевой доход не достиг прожиточного минимума.

Ранее по теме: Путин рассказал об увеличении размера детских пособий с 1 января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных