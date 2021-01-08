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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Ведомости

Индекс Мосбиржи во второй раз с начала 2021 г. обновил исторический максимум, превысив отметку в 3437 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 11:20 мск индекс Мосбиржи достиг 3437,62 (+1,98%). Индекс РТС, в свою очеред поднялся до 1454, 77 (+1,26%). Курс доллара по состоянию на 11:07 мск составлял 74,42 руб., евро – 90,91 руб.

Цена мартовского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE составляет $54,56 за баррель.

До этого индекс Мосбиржи достиг исторического максимума в первый день торгов в 2021 г. Он вырос до 3341,11 пункта (+1,58%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных