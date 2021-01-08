Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи во второй раз с начала 2021 г. обновил исторический максимум, превысив отметку в 3437 пунктов, свидетельствуют данные площадки.
По состоянию на 11:20 мск индекс Мосбиржи достиг 3437,62 (+1,98%). Индекс РТС, в свою очеред поднялся до 1454, 77 (+1,26%). Курс доллара по состоянию на 11:07 мск составлял 74,42 руб., евро – 90,91 руб.
Цена мартовского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE составляет $54,56 за баррель.
До этого индекс Мосбиржи достиг исторического максимума в первый день торгов в 2021 г. Он вырос до 3341,11 пункта (+1,58%).