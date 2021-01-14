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Минсельхоз заявил об отсутствии перебоев в поставках масла и сахара

Ведомости

Министерство сельского хозяйства не отмечает перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.

«Министерство не отмечает перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара со стороны производителей», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня газета «Коммерсантъ» сообщила, что небольшие и средние торговые сети столкнулись с проблемами с закупкой сахара и подсолнечного масла. Источник газеты пояснил, что производители этих товаров отказываются продавать их по установленным правительством ценам или игнорируют запросы сетей. В пресс-службе Минпромторга сообщили, что в министерство не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой масла и сахара.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о проблемах ритейлеров с закупкой сахара и масла

На совещании 9 декабря президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Спустя день Минсельхоз и Минпромторг заключили с производителями, торговыми сетями и отраслевыми ассоциациями соглашения, в соответствии с которыми цены на сахар и подсолнечное масло должны быть скорректированы в пятидневный срок со дня их подписания и составить в рознице 46 руб. и 110 руб. соответственно.

По данным Минсельхоза, к соглашениям присоединились предприятия, занимающие более 90% рынка подсолнечного масла и около 100% рынка сахара. «Все участники исполняют свои обязательства в полном объеме, планомерно осуществляя поставки как в крупные, так и мелкие торговые сети на условиях, указанных в соответствующих соглашениях», – подчеркнули в министерстве.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев отметил, что союз не получал ни одной жалобы со стороны ассоциации торговых сетей. Цены на подсолнечное масло приведены в соответствии с условиями соглашения, а о его дефиците «не может быть и речи», поскольку объем производства в два раза превышает объем внутреннего потребления.

По словам председателя правления «Союзроссахар» Андрея Бодина, ситуация на рынке сахара остается стабильной: «сбоев в поставках и дефицита продукции в стране нет». Производители полностью удовлетворяют спрос торговых сетей увеличенными объемами отгрузок со складов и с сахарных заводов. «Отмечу, что отгрузки производятся в объемах, полностью обеспечивающих потребности рынка», – добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных