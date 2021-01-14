Минсельхоз заявил об отсутствии перебоев в поставках масла и сахара
Министерство сельского хозяйства не отмечает перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.
«Министерство не отмечает перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара со стороны производителей», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня газета «Коммерсантъ» сообщила, что небольшие и средние торговые сети столкнулись с проблемами с закупкой сахара и подсолнечного масла. Источник газеты пояснил, что производители этих товаров отказываются продавать их по установленным правительством ценам или игнорируют запросы сетей. В пресс-службе Минпромторга сообщили, что в министерство не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой масла и сахара.
На совещании 9 декабря президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Спустя день Минсельхоз и Минпромторг заключили с производителями, торговыми сетями и отраслевыми ассоциациями соглашения, в соответствии с которыми цены на сахар и подсолнечное масло должны быть скорректированы в пятидневный срок со дня их подписания и составить в рознице 46 руб. и 110 руб. соответственно.
По данным Минсельхоза, к соглашениям присоединились предприятия, занимающие более 90% рынка подсолнечного масла и около 100% рынка сахара. «Все участники исполняют свои обязательства в полном объеме, планомерно осуществляя поставки как в крупные, так и мелкие торговые сети на условиях, указанных в соответствующих соглашениях», – подчеркнули в министерстве.
Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев отметил, что союз не получал ни одной жалобы со стороны ассоциации торговых сетей. Цены на подсолнечное масло приведены в соответствии с условиями соглашения, а о его дефиците «не может быть и речи», поскольку объем производства в два раза превышает объем внутреннего потребления.
По словам председателя правления «Союзроссахар» Андрея Бодина, ситуация на рынке сахара остается стабильной: «сбоев в поставках и дефицита продукции в стране нет». Производители полностью удовлетворяют спрос торговых сетей увеличенными объемами отгрузок со складов и с сахарных заводов. «Отмечу, что отгрузки производятся в объемах, полностью обеспечивающих потребности рынка», – добавил он.