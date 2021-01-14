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ОПЕК оценила восстановление глобального спроса на нефть в 2021 году

Ведомости

Спрос на нефть в мире в 2021 г. восстановится в среднем на 5,9 млн баррелей в сутки, говорится в январском отчете ОПЕК.

«В 2021 году мировой спрос на нефть, по прогнозам, увеличится на 5,9 млн баррелей в сутки, до 95,9 млн баррелей в сутки в среднем», — говорится в документе. В 2020 г. спрос на нефть в среднем составил 90 млн баррелей в сутки.

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«В странах ОЭСР потребление нефти, по оценкам, увеличится на 2,6 млн баррелей в сутки. В невходящих в ОЭСР странах спрос увеличится на 3,3 млн баррелей в сутки в годовом исчислении за счет Китая», — говорится в отчете ОПЕК. Также рост потребления ожидается благодаря оживлению экономической активности в Индии и других странах Азии.

В начале января вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия рассчитывает на восстановление цен на нефть в 2021 г. на фоне вакцинации населения от коронавируса по всему миру. 12 января стоимость мартовского фьючерса марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила $56 за баррель впервые с февраля прошлого года. Это произошло на фоне новостей о начале вакцинаций в основных странах-потребителях нефти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных