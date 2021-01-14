ОПЕК оценила восстановление глобального спроса на нефть в 2021 году

В начале января вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия рассчитывает на восстановление цен на нефть в 2021 г. на фоне вакцинации населения от коронавируса по всему миру. 12 января стоимость мартовского фьючерса марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила $56 за баррель впервые с февраля прошлого года. Это произошло на фоне новостей о начале вакцинаций в основных странах-потребителях нефти.