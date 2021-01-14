ОПЕК оценила восстановление глобального спроса на нефть в 2021 году
Спрос на нефть в мире в 2021 г. восстановится в среднем на 5,9 млн баррелей в сутки, говорится в январском отчете ОПЕК.
«В 2021 году мировой спрос на нефть, по прогнозам, увеличится на 5,9 млн баррелей в сутки, до 95,9 млн баррелей в сутки в среднем», — говорится в документе. В 2020 г. спрос на нефть в среднем составил 90 млн баррелей в сутки.
«В странах ОЭСР потребление нефти, по оценкам, увеличится на 2,6 млн баррелей в сутки. В невходящих в ОЭСР странах спрос увеличится на 3,3 млн баррелей в сутки в годовом исчислении за счет Китая», — говорится в отчете ОПЕК. Также рост потребления ожидается благодаря оживлению экономической активности в Индии и других странах Азии.
В начале января вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия рассчитывает на восстановление цен на нефть в 2021 г. на фоне вакцинации населения от коронавируса по всему миру. 12 января стоимость мартовского фьючерса марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила $56 за баррель впервые с февраля прошлого года. Это произошло на фоне новостей о начале вакцинаций в основных странах-потребителях нефти.