Мишустин назвал революционным введение равного НДФЛ в 13% для всех россиян
Введение в России с 2001 г. плоской шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 13% было непростым, но революционным решением, заявил в интервью для многосерийного документального фильма «Крепость» премьер-министр страны Михаил Мишустин.
До этого в России действовала прогрессивная налоговая шкала: в зависимости от уровня доходов граждане уплачивали НДФЛ в размере от 13 до 30%. Во время введения изменений в Налоговой кодекс Мишустин занимал пост заместителя министра по налогам и сборам.
«Тогда это было такое революционное действие, непростое. И многие не верили, ссылались на кривую Лаффера (изображение зависимости между налоговыми поступлениями и налоговыми ставками. — прим. ред.), на различные другие расчеты, по которым многие не хотели опускать ставку», — рассказал он (цитата по ТАСС).
По словам нынешнего премьер-министра, в то время эффективная ставка по всем налогам с физлиц была чуть больше 12%, «несмотря на горбатую шкалу и на то, что пытались все объяснить, что надо увеличивать ставки на богатых». При этом, комментируя реформу, Мишустин выделил роль Алексея Кудрина, который сейчас является главой Счетной палаты, а на тот момент занимал пост министра финансов. Так, новое издание Налогового кодекса Мишустин назвал одной из самых важных заслуг чиновника.
С января 2021 г. в России вступили в силу правила нового налогообложения, которые предложил ввести летом 2020 г. президент страны Владимир Путин. Так, теперь физлица с доходом от 5 млн руб. в год будут уплачивать НДФЛ по ставке 15% вместо 13%.