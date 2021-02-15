Мишустин назвал революционным введение равного НДФЛ в 13% для всех россиян

По словам нынешнего премьер-министра, в то время эффективная ставка по всем налогам с физлиц была чуть больше 12%, «несмотря на горбатую шкалу и на то, что пытались все объяснить, что надо увеличивать ставки на богатых». При этом, комментируя реформу, Мишустин выделил роль Алексея Кудрина, который сейчас является главой Счетной палаты, а на тот момент занимал пост министра финансов. Так, новое издание Налогового кодекса Мишустин назвал одной из самых важных заслуг чиновника.