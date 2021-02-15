Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика

Мишустин назвал революционным введение равного НДФЛ в 13% для всех россиян

Ведомости

Введение в России с 2001 г. плоской шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 13% было непростым, но революционным решением, заявил в интервью для многосерийного документального фильма «Крепость» премьер-министр страны Михаил Мишустин.

До этого в России действовала прогрессивная налоговая шкала: в зависимости от уровня доходов граждане уплачивали НДФЛ в размере от 13 до 30%. Во время введения изменений в Налоговой кодекс Мишустин занимал пост заместителя министра по налогам и сборам.

«Тогда это было такое революционное действие, непростое. И многие не верили, ссылались на кривую Лаффера (изображение зависимости между налоговыми поступлениями и налоговыми ставками. — прим. ред.), на различные другие расчеты, по которым многие не хотели опускать ставку», — рассказал он (цитата по ТАСС).

По словам нынешнего премьер-министра, в то время эффективная ставка по всем налогам с физлиц была чуть больше 12%, «несмотря на горбатую шкалу и на то, что пытались все объяснить, что надо увеличивать ставки на богатых». При этом, комментируя реформу, Мишустин выделил роль Алексея Кудрина, который сейчас является главой Счетной палаты, а на тот момент занимал пост министра финансов. Так, новое издание Налогового кодекса Мишустин назвал одной из самых важных заслуг чиновника.

С января 2021 г. в России вступили в силу правила нового налогообложения, которые предложил ввести летом 2020 г. президент страны Владимир Путин. Так, теперь физлица с доходом от 5 млн руб. в год будут уплачивать НДФЛ по ставке 15% вместо 13%.

Ранее по теме: Минфин не увидел предпосылок для снижения налогов в России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных