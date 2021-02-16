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Правительство выделит 2,47 млрд рублей на развитие сельских территорий

Ведомости

Правительство дополнительно выделит 2,47 млрд руб. на развитие сельских территорий, сообщила пресс-служба кабмина. 

«На финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий будет направлено еще 2,47 млрд руб. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении. 

Средства распределят между 22 регионами и направят на строительство и реконструкцию школ, детских садов, спорткомплексов, бассейнов, газо- и водопроводов. Всего в бюджете на 2021 г. на эти цели предусмотрено 12,4 млрд руб. Кроме того, еще 1,16 млрд руб. будут выделены на субсидирование программы сельской ипотеки под 3% годовых, рассказали в правительстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных