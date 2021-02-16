Правительство выделит 2,47 млрд рублей на развитие сельских территорий

Средства распределят между 22 регионами и направят на строительство и реконструкцию школ, детских садов, спорткомплексов, бассейнов, газо- и водопроводов. Всего в бюджете на 2021 г. на эти цели предусмотрено 12,4 млрд руб. Кроме того, еще 1,16 млрд руб. будут выделены на субсидирование программы сельской ипотеки под 3% годовых, рассказали в правительстве.