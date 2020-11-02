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Маткапитал разрешат использовать для взноса по сельской ипотеке

Ведомости

Средства материнского капитала можно будет использовать в качестве взноса по сельской ипотеке, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, передает пресс-служба правительства.

«Правительство подготовило постановление, которым предоставляется возможность родителям использовать в качестве взноса по сельской ипотеке средства материнского капитала», — сказал Мишустин. Ранее банки зачастую отказывали заемщикам, ссылаясь на то, что использование маткапитала не предусмотрено правилами программы сельской ипотеки, отметил он.

Кроме того, в список регионов, где на приобретение или строительство жилья можно взять большую сумму – 5 млн руб., включат Ямало-Ненецкий автономный округ. Раньше таким правом обладали сельские жители в регионах Дальнего Востока и Ленинградской области, напомнил премьер.

Мишустин подчеркнул, что программа сельской ипотеки стала «очень востребованной». Россияне получили более 27 000 ипотечных кредитов по льготной ставке до 3% на строительство дома или приобретение жилья в сельской местности. Финансирование программы будет увеличено, в бюджете на 2021 г. на эти цели предусмотрено более 4 млрд руб., добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных