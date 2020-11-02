Маткапитал разрешат использовать для взноса по сельской ипотеке
Средства материнского капитала можно будет использовать в качестве взноса по сельской ипотеке, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, передает пресс-служба правительства.
«Правительство подготовило постановление, которым предоставляется возможность родителям использовать в качестве взноса по сельской ипотеке средства материнского капитала», — сказал Мишустин. Ранее банки зачастую отказывали заемщикам, ссылаясь на то, что использование маткапитала не предусмотрено правилами программы сельской ипотеки, отметил он.
Кроме того, в список регионов, где на приобретение или строительство жилья можно взять большую сумму – 5 млн руб., включат Ямало-Ненецкий автономный округ. Раньше таким правом обладали сельские жители в регионах Дальнего Востока и Ленинградской области, напомнил премьер.
Мишустин подчеркнул, что программа сельской ипотеки стала «очень востребованной». Россияне получили более 27 000 ипотечных кредитов по льготной ставке до 3% на строительство дома или приобретение жилья в сельской местности. Финансирование программы будет увеличено, в бюджете на 2021 г. на эти цели предусмотрено более 4 млрд руб., добавил он.