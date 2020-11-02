Маткапитал разрешат использовать для взноса по сельской ипотеке

Мишустин подчеркнул, что программа сельской ипотеки стала «очень востребованной». Россияне получили более 27 000 ипотечных кредитов по льготной ставке до 3% на строительство дома или приобретение жилья в сельской местности. Финансирование программы будет увеличено, в бюджете на 2021 г. на эти цели предусмотрено более 4 млрд руб., добавил он.