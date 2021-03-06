На модернизацию транспортной инфраструктуры до конца 2024 года выделят 780 млрд рублей
Правительство намерено выделить 780 млрд руб. до 2024 г. на развитие транспортной инфраструктуры, включая модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по транспортному обеспечению вывоза угля из Кемеровской области.
«В целом до 2024 г. объем финансирования, включая средства на инфраструктуру для транзита контейнеров, составит около 780 млрд руб.», — сказал он.
На первом этапе модернизации БАМа и Транссиба, который завершится уже в этом году, построят порядка 670 км путей, на втором – свыше 1300 км. В правительстве считают, что это позволит сократить до семи дней время перевозки контейнеров с Дальнего Востока до западной границы.