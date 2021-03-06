На модернизацию транспортной инфраструктуры до конца 2024 года выделят 780 млрд рублей

На первом этапе модернизации БАМа и Транссиба, который завершится уже в этом году, построят порядка 670 км путей, на втором – свыше 1300 км. В правительстве считают, что это позволит сократить до семи дней время перевозки контейнеров с Дальнего Востока до западной границы.