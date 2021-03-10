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В Госдуме предложили освободить от НДФЛ граждан с доходом ниже 204 тыс. рублей в год

Ведомости

Депутат Государственной Думы от партии ЛДПР Сергей Катасонов внес в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий введение в России прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Законопроектом предлагается освободить от уплаты налога граждан, годовой доход которых не превышает 204 тыс. руб. Для тех, кто зарабатывает от 204 тыс. руб. до 5 млн руб. в год ставка останется на сегодняшнем уровне в 13%.

Для граждан с более высокими доходами налог увеличится. Те, кто зарабатывают от 5 до 10 млн руб., должны будут выплачивать 623,5 тыс. руб. и 15% от суммы сверх 5 млн руб. Для лиц с доходом от 10 до 100 млн руб. НДФЛ составит 1,3 млн руб. и 25% от суммы сверх 10 млн руб. Для тех, кто зарабатывают более 100 млн руб., — 28,9 млн руб. и 35% от суммы сверх 100 млн руб.

«Реализация предлагаемой системы налогообложения позволит не только повысить доходы мало- и среднеобеспеченных групп населения, смягчить социальное неравенство, но и увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что 86% всех налогоплательщиков в стране имеют годовой доход от 204 тыс. руб. до 5 млн руб.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в интервью для многосерийного документального фильма «Крепость» назвал введение в стране с 2001 г. плоской шкалы НДФЛ в 13% непростым, но революционным решением. До этого в зависимости от уровня доходов граждане уплачивали НДФЛ в размере от 13 до 30%. По словам Мишустина, в то время эффективная ставка по всем налогам с физлиц была чуть больше 12%, «несмотря на горбатую шкалу и на то, что пытались все объяснить, что надо увеличивать ставки на богатых».

Ранее по теме: Мишустин назвал революционным введение равного НДФЛ в 13% для всех россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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