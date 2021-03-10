В Госдуме предложили освободить от НДФЛ граждан с доходом ниже 204 тыс. рублей в год

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в интервью для многосерийного документального фильма «Крепость» назвал введение в стране с 2001 г. плоской шкалы НДФЛ в 13% непростым, но революционным решением. До этого в зависимости от уровня доходов граждане уплачивали НДФЛ в размере от 13 до 30%. По словам Мишустина, в то время эффективная ставка по всем налогам с физлиц была чуть больше 12%, «несмотря на горбатую шкалу и на то, что пытались все объяснить, что надо увеличивать ставки на богатых».