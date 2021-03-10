В Госдуме предложили освободить от НДФЛ граждан с доходом ниже 204 тыс. рублей в год
Депутат Государственной Думы от партии ЛДПР Сергей Катасонов внес в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий введение в России прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.
Законопроектом предлагается освободить от уплаты налога граждан, годовой доход которых не превышает 204 тыс. руб. Для тех, кто зарабатывает от 204 тыс. руб. до 5 млн руб. в год ставка останется на сегодняшнем уровне в 13%.
Для граждан с более высокими доходами налог увеличится. Те, кто зарабатывают от 5 до 10 млн руб., должны будут выплачивать 623,5 тыс. руб. и 15% от суммы сверх 5 млн руб. Для лиц с доходом от 10 до 100 млн руб. НДФЛ составит 1,3 млн руб. и 25% от суммы сверх 10 млн руб. Для тех, кто зарабатывают более 100 млн руб., — 28,9 млн руб. и 35% от суммы сверх 100 млн руб.
«Реализация предлагаемой системы налогообложения позволит не только повысить доходы мало- и среднеобеспеченных групп населения, смягчить социальное неравенство, но и увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что 86% всех налогоплательщиков в стране имеют годовой доход от 204 тыс. руб. до 5 млн руб.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в интервью для многосерийного документального фильма «Крепость» назвал введение в стране с 2001 г. плоской шкалы НДФЛ в 13% непростым, но революционным решением. До этого в зависимости от уровня доходов граждане уплачивали НДФЛ в размере от 13 до 30%. По словам Мишустина, в то время эффективная ставка по всем налогам с физлиц была чуть больше 12%, «несмотря на горбатую шкалу и на то, что пытались все объяснить, что надо увеличивать ставки на богатых».